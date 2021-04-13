В Кремле допустили отключениe РФ от Visa и Mastercard

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил возможность ограничения в России использования платежных систем Visa и Mastercard.

По словам представителя Кремля, этого исключать нельзя. Об этом помощник президента заявил в ходе ежедневного брифинга для журналистов, передаёт РИА Новости.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств, – подчеркнул Песков. – Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нашей стране, исключать нельзя ничего».

Напомним, ещё летом прошлого года появилась информация, что Госдума должна рассмотреть законопроект, согласно которому новые требования будут предъявлены к работе платежных систем.

В частности, иностранным платёжным системам, которые работают в нашей стране, собираются запретить блокировать платежи кредитных организаций, оказавшихся под ограничительными мерами ЕС и США.

По мнению экспертов, это может привести к их уходу из России и серьёзным ограничениям в работе уже выпущенных карт. Таким образом, если законопроект будет принят, у международных платёжных систем, в том числе у Visa и MasterCard, будет всего 180 дней на корректировку своих правил.

Если этого не произойдёт и платёжные системы продолжат отказываться сотрудничать с попавшими под санкции банками, то они (платёжные системы) будут исключены из реестра Центробанка и не смогут продолжать свою работу в России.