В Крыму потребовали объяснений от Запада по военному присутствию у границ РФ

Передвижение вооруженных сил РФ по своей территории является внутренним делом России, а Западу следует объяснить военное присутствие у российских границ, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Россия предпринимает все необходимые действия и меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные маневры и учения», - заявил депутат. Он сообщил, что «россиские войска на своей территории вольны перемещаться, как посчитает целесообразным командование, ни перед кем не отчитываясь и не спрашивая дозволения».

Шеремет выразил сожаление о звучащих со стороны НАТО «агрессивных и воинствующих заявлениях». По его словам, в Европе сегодня складывается тревожная ситуация из-за стремления НАТО максимально сконцентрировать свои войска и корабли в приграничных с Россией государствах и регионах.

«Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ», - отметил Шеремет.

Ранее обеспокоенность передвижением войск РФ близи с украинской границей, а так же в Крыму выразили главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС. Они призвали Россию к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ.

