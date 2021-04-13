В Москве прошла третья стратегическая сессия с бизнесом

Участники встречи, которая прошла в рамках работы совета по стратегическому, развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы обсудили текущую ситуацию в сфере управления коммерческой недвижимостью, транспортной деятельности, логистике, культуры и креативной индустрии. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

В стратсессии приняли участие: уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, президент «Российского Совета Торговых Центров» Дмитрий Москаленко, общественный уполномоченный по транспорту Артур Терисаян, председатель правления Союза Автосервисов Александр Пахомов, общественный уполномоченный по культуре и креативной индустрии Мария Ольшанская.

«Обороты по ККТ в сфере управления недвижимостью, к которой отнесены торговые центры, в 1 квартале 2021 года увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, легковые такси нарастили обороты на 4%, деятельность в сфере логистики – на 44%, рекламная деятельность – на 49%. Между тем, обороты в сфере организации развлечений и искусства в 1 квартале этого года восстановились на 70% относительно уровня аналогичного периода 2020 года. Оборот музеев и прочих объектов культуры в январе-марте 2021 года достиг 83% от уровня, зафиксированного годом ранее. Вместе с тем на 14% сократились обороты в грузовых автоперевозках», - рассказал Пуртов.

По его словам, на данном этапе главной задачей взаимодействия бизнеса и власти становится обсуждение изменений в регулировании, которые позволят продолжить компаниям и отраслям восстанавливаться и развиваться.

Представители бизнеса в ходе встречи предложили ряд мер по регуляторной поддержке отраслей. Среди них – выделение отдельного ОКВЭД для торговых центров, регулирование онлайн и офлайн торговли, совершенствование нормативной базы для автосервисов и такси, расширение экспортных возможностей для индустрии культуры и развлечений. В правительстве подчеркнули, как важны подобные встречи для решения конкретных проблем отрасли. Работу над инициативами продолжат.

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