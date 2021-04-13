В Москве запустили производство деталей для автомобилей Ferrari и Lamborghini

Александр Прохоров – руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики – резидент особой экономической зоны «Технополис Москва научно-производственное объединение «Композит» запустил производство линейки деталей для автомобилей премиальных марок.

По его словам, новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем 2 тыс. деталей из композитных материалов, передаёт агентство «Прайм».

Как подчеркнул Прохоров, наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Он также отметил, что около 40% новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт.

В свою очередь гендиректор НПО «Композит» Михаил Филимонов пояснил, что новая продукция адресована официальным дилерам мировых автоконцернов.

Он убеждён, что в результате реализации проекта новые автомобили будут оснащены российским продуктом. Другими слова, как подчеркнул Филимонов, осуществляются локализация производства и импортозамещение.

«Поэтому потребителям больше не надо будет заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества», – резюмировал гендиректор НПО «Композит».

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