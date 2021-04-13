В России за сутки выявлено более 8 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 8 173 новых случая коронавирусной инфекции, передает оперштаб. В общей сложности в стране зарегистрировано 4 657 883 случаев COVID. Всего скончались от инфекции 103 601 человек, успешно перебороли заболевание 4 281 776 россиян. За последние 24 часа из российских больниц были выписаны 9 611 человек, умерли за сутки 338 пациентов.

На первом месте среди регионов остается Москва. В столице выявлено 1 782 новых случая COVID, 58 человек скончались и 1 694 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+701), на третьем месте Московская область (+533). В пятерку вошли Ростовская область (+236) и Нижегородская область (+201). Наименьшее число новых пациентов за сутки зарегистрировано в Магаданской области (+3), в Еврейской АО и Тыве (+1).

Россия с данными показателями продолжает занимать пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте остаются США (более 31 млн случаев), далее следуют Индия (более 13,5 млн), Бразилия (свыше 13,4 млн) и Франция (свыше 5,1 млн). В общей сложности в мире выявлено более 136 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,9 млн человек.

