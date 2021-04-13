В ЕС приостановлено применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Евросоюзе, сообщает РБК. «Безопасность и благополучие людей, пользующихся нашими продуктами, — наш основной приоритет. Мы знаем о чрезвычайно редком заболевании, связанном с тромбами в сочетании с низким содержанием тромбоцитов у небольшого числа людей, получивших нашу вакцину от COVID-19. Центр США по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рассматривают информацию о шести зарегистрированных случаях осложнений США из более чем 6,8 млн введенных доз. Из-за чрезмерной осторожности CDC и FDA рекомендовали приостановить использование нашей вакцины... Кроме того, мы рассматриваем эти случаи с участием европейских органов здравоохранения. Мы приняли решение заранее отложить внедрение нашей вакцины в Европе», — говорится в сообщении компании.

Сегодня, 13 апреля, FDA и CDC рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом от компании Johnson & Johnson на территории США.

9 апреля в США были закрыты два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четыре человека были госпитализированы для обследования. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил свою деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет возможную связь между американской вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson и случаями образования тромбов, сообщает Euronews.

У европейского регулятора есть информация по четырем таким случаям, а один из них вызвал смертельный исход. На сегодня американская вакцина входит в список четырех разрешенных в Евросоюзе вакцин, но пока препарат от Johnson & Johnson еще не начали применять в ЕС.

Сегодня, 9 апреля, по сообщению газеты Wall Street Journal в США были закрыты два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан. В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четыре человека были госпитализированы для обследования. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил свою деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек.

7 апреля комитет по безопасности EMA признал возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. В сообщении EMA говорится, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов. «EMA подтверждает, что соотношение «общая польза-риск» остается положительным», – говорится в сообщении организации.

По данным EMA, в европейской базе данных зафиксировано 222 случая возникновения тромбозов, при этом в Великобритании и остальной Европе вакциной от AstraZeneca были привиты около 34 млн человек. В большинстве случаев тромбы образовывались в течение двух недель после введения первой дозы вакцины у женщин младше 60 лет. Однако конкретные факторы риска EMA пока назвать не может. В связи с этим агентство призвало медиков пристально отслеживать возникновение у пациентов признаков тромбоэмболии и тромбоцитопении.

В марте 2021 года большинство стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за многочисленных случаев тромбоза.

18 марта EMA также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организации здравоохранения не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

После заключений Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения страны ЕС, кроме Дании и Норвегии, возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Нидерланды и Германия запретили использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет. А власти Великобритании не рекомендовали применять вакцину против коронавируса AstraZeneca лицам моложе 30 лет.