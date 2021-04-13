Врач рассказала о рационе пожилого человека

Рацион пожилого человека должен включать в себя достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка, рассказала в беседе с агентством РИА «Новости» главный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. По ее словам, питание для представителей старшего поколения является одним из ключевых факторов по поддержанию здоровья.

По наблюдению медика, многие пожилые люди думают, что им не следует много есть из-за того, что они мало двигаются и не работают.

«Если пожилой человек не принимает достаточное количество калорий, если количество белка снижено по какой-то причине в его рационе, нет достаточного количества кальция, микроэлементов, витамина D, то процессы старения начинают происходить очень быстро», - рассказала Рунихина. Она отметила, что при скудном рационе очень быстро начинает развиваться синдром мальнутриции - дефицита питания.

Особенно эти механизмы запускаются быстро, если питание не продумано, подчеркивает врач. Из-за этого человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, слабеет иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции.

В этой связи медик советует уделять особое внимание вопросам питания пожилого человека в семьях, где они проживают. Самим же представителям старшего поколения надо внимательнее относиться к тому, что они едят.

