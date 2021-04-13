Заммэра Ефимов: в Москве в аренду бизнесу сдадут 43 помещения на льготных условиях

На торги по льготной аренде для малого и среднего бизнеса в Москве выставили 43 нежилых помещения площадью от 11,1 до 437,5 квадратных метра. Начальная цена годовой аренды от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Больше всего помещений представлено на юго-западе – 8 объектов. По 6 помещений сдается на юге, юго-востоке и северо-востоке столицы. На востоке города и в Зеленограде – по 5 объектов, на севере и северо-западе – по три и еще одно помещение сдается на западе Москвы. Заявки на объекты уже принимаются. Аукционы пройдут в электронной форме.

«По итогам первого квартала этого года представители малого и среднего бизнеса арендовали у города 140 нежилых помещений общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров. В аукционах по аренде для представителей малого и среднего бизнеса в этом году приняли участие уже 1,2 тысячи предпринимателей, а средняя конкуренция составила более 8 участников на лот», – рассказал заместитель мэра.

Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке около 1,8 тысячи помещений.

«Помещения, которые представлены сегодня на торгах, расположены на первых этажах и в подвалах жилых домов. Арендовать их предприниматели смогут сразу на 10 лет и по выгодной цене: средняя ставка годовой аренды за 1 квадратный метр по итогам торгов этого года составляет 11,3 тысячи рублей. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.