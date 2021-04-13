Заммэра Ефимов: в Москве жители стали вдвое больше покупать машино-мест у города

В первом квартале 2021 года через различные формы торгов жители Москвы купили напрямую у города 327 машино-мест, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Всего в этом году в торгах на приобретение машино-мест напрямую у города приняли участие почти 2,4 тысячи человек, а конкуренция составила свыше семи человек на лот. Больше всего объектов было реализовано на юго-западе – 296 машино-мест. Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов – в этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей», – рассказал заместитель мэра.

Он также добавил, что через публичное предложение – с понижением цены до 50% – на торгах было продано 27 объектов, а через обычные аукционы реализовано восемь машино-мест. Цена за квадратный метр по итогам торгов через публичное предложение составила 39,6 тысячи рублей и 46 тысяч рублей – на аукционах. Площадь объектов составила от 9,2 до 33 квадратных метров.

«В этом году машино-места – популярные лоты на торгах. В настоящее время город выставил на торги более 300 объектов, расположенных в пяти административных округах. Сейчас идёт заявочная кампания, проведение торгов запланировано в апреле-мае. Приобрести машино-место несложно – торги проходят в электронной форме, а участвовать в них могут любые физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, исключение составляют только государственные и муниципальные учреждения, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25%», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Город регулярно выставляет на продажу машино-места в различных округах столицы. Объекты располагаются в многоуровневых и подземных паркингах, которые расположены как в отдельно стоящих зданиях, так и в многоквартирных домах.