Конец афганского кошмара?

Похоже, только у Джо Байдена, первого американского президента за два десятилетия, хватило ума признать, что Соединенные Штаты не в состоянии не только победить запрещенное в России движение «Талибан», но и восстановить Афганистан.

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Пожалуй, решение афганской проблемы, если оно, конечно, состоится, станет первым успехом байденовской администрации на международной арене. Президент Байден объявит о полном выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября, 20-й годовщине терактов 2001 года в Америке, после которых США и ввел войска в эту страну.

Война быстро пошла не по плану, потому что Джордж Буш слишком быстро поверил в успех и начал готовить войну в Ираке при помощи находящихся в Афганистане войск. Ирак – еще одна грубейшая ошибка американских политиков. Америке вообще нельзя было ввязываться в это провальное мероприятие.

В Афганистане американцы хотели бы расправиться с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), организовавшей теракты 11 сентября 2001 года, но Ирак к этим терактам никакого отношения не имел, что бы ни говорили американские «ястребы» об угрозе, которую нес Саддам Хусейн миру, свободе и демократии. В истории американских войн войны в Афганистане и Ираке будут всегда считаться политической глупостью.

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Конечно, Джо Байден не станет каяться и признаваться в ошибках. Напротив, он будет утверждать, что Америка уходит из Афганистана, потому что выполнила свою миссию – «отплатила тем, кто напал на нас 11 сентября, и разрушила планы террористов превратить Афганистан в надежное убежище для подготовки новых терактов в Соединенных Штатах». Достигнув цели и имея перед собой в близком будущем конфликты с великими державами, президент Байден решил в конце концов покинуть Афганистан. Домой через несколько месяцев вернутся свыше 3000 американских военнослужащих, многие из которых даже родились после терактов 2001 года.

Вывод войск из Афганистана без иронии с полным основанием можно считать крупным успехом внешней политики, в отсутствии которой, кстати, уже вовсю упрекают новую администрацию в США. Хотя бы потому что Бараку Обаме и Дональду Трампу несмотря на все их благие намерения и громкие заявления выбраться из «афганской трясины» не удалось. Какое-то время казалось, что Джо Байден разделит участь предшественников в отношении этой страны, война в которой стала самой долгой в истории США, что дало американцам основания называть ее «вечной», но опасения оказались напрасными.

Конечно, не все в Соединенных Штатах согласятся с решением президента Байдена о выводе войск из Афганистана более сорока лет назад. Так же, как было в истории с Вьетнамом, президента будут называть слабым. Однако тем, кто со дня на день начнет называть его пораженцем, следует иметь в виду, что Америка потерпела поражение не в 2021 году при президенте Байдене, а много лет назад. «Ястребам» следует помнить, что талибов, которые упорно сопротивляются, после чего переходят в наступление, американцам несмотря на всю их мощь не одолеть. Правительству в Кабуле не удалось добиться передышки, потому что атаки Талибана не прекращаются. Талибы ведут себя крайне агрессивно. Они продолжают нападать на гарнизоны правительственных войск, блок-посты и полицию даже во время переговоров как с американцами, так и с правительством Ашрафа Гани.

Несмотря на переговоры и подписанные соглашения о прекращении огня талибы никогда не оставляли в покое и американцев, которых они справедливо считают интервентами и захватчиками. Именно они, по мнению большинства политологов, больше всего выиграют от ухода американцев. Не только потому что смогут с полным основанием считать себя победителями великой державы так же, как более полутора веков назад их предки гордились победами над англичанами. Ни для кого не секрет, что они значительно сильнее правительственных войск несмотря на миллиарды долларов, вложенные Вашингтоном в оснащение, вооружение и подготовку афганских военных.

Выводя войска из Афганистана, Джо Байден обещает продолжать оказывать Кабулу дипломатическую поддержку. Естественно, это слабое утешение для президента Ашрафа Гани, дни которого, считает большинство политологов, после 11 сентября 2021 года будут сочтены. Главный вопрос совсем скоро будет звучать следующим образом: сколько он продержится у власти, недели или месяцы?

Вывод американских войск из Афганистана еще раз жирно обведет контуры внешней политики Вашингтона при Джо Байдене: конфронтация с великими державами, к которым Афганистан не относится, и инвестирование в саму Америку. Триллионы, вложенные в Афганистан, причем, большая часть их была благополучно разворована, очень пригодились бы сейчас в самой Америке, где только модернизацию устаревшей инфраструктуры администрация оценила в два триллиона долларов.

Внешняя политика Байдена будет сильно отличаться от политики предшественников. Хочется надеяться, что Вашингтон будет проводить реалистичную политику и осознавать реальные возможности и силы Америки не только дома, но и за рубежом.

Авантюры за границей в Белом доме, похоже, сейчас считают отвлечением внимания, времени и сил от решения внутренних проблем. Проблемы же эти оказались настолько острыми, что заставили закончить даже Вечную войну.