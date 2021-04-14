Банк России дал советы по открытию нового вклада

Перед тем, как открыть новый вклад в банке, следует узнать у сотрудника финансовой организации все необходимые детали, а именно застрахован ли вклад, есть ли гарантированный доход, какие могут быть потери при досрочном закрытии вклада, а также с какой именно организацией заключается договор, рассказали агентству РИА «Новости» в Банке России. В противном случае, есть риск стать жертвой мисселинга, добавили специалисты.

«Перед заключением договора задайте сотруднику финансовой организации 4 вопроса и попросите четко указать, где в договоре есть ответы на вопросы: гарантирована ли доходность, застрахованы ли деньги, какие потери грозят при досрочном расторжении договора, с кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий», — отметили в Центробанке.

Регулятор пояснил, что мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего можно встретить в банковских офисах, куда клиенты приходят с целью открыть новый вклад или продлить уже имеющийся, менеджеры при этом пытаются уговорить граждан оформить другой договор. В Банке пояснили, что часто подобные советы сотрудников банка воспринимаются не так критично, как следовало бы, из-за того, что «люди идут в банк с определенным запасом доверия».

Вместо вклада россиянам могут предложить оформить инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги или комбинированный вариант – часть средств оставить на вкладе, а еще часть вложить в инвестиции или облигации. Сотрудники ЦБ РФ советуют взять договор домой и детально его изучить, а главное помнить, что «это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться».

