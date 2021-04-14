Байден объявил о выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон, сообщает «Голос Америки» (данное СМИ выполняет в России функцию иностранного агента).

«Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата... Я пришел к выводу, что пришло время прекратить самую долгую войну Америки. Американским войскам пришло время вернуться домой», – сказал Байден.

Глава Белого дома завил, что эту проблему не могли решить предыдущие четыре американских президента, а он «не станет перекладывать эту ответственность на пятого президента», – подчеркивает Байден.

Впрочем, решение о выводе американских войск из Афганистана принял еще президент США Дональд Трамп. 29 февраля 2020 года США и Талибан (движение запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому талибы обязались не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности Соединенных Штатов и их союзников. А США обязались вывести войска к 1 мая 2021 года, если со стороны Талибана будут соблюдаться достигнутые договоренности.

23 января 2021 года советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан заявлял, что США могут пересмотреть заключенное с движением Талибан соглашение о выводе войск. Однако, судя по сегодняшнему заявлению американского президента и приближению даты 1 мая, упомянутое соглашение осталось в силе.