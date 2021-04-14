Блинкен: США заинтересованы в стабильных отношениях с Россией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенным Штатам Властям нужны действенные каналы связей с Россией, чтобы наладить стабильные отношения, сообщает «Интерфакс».

«Мы предпочли бы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. А для этого нужны работающие каналы связи. Это позволит нам ясно выражать наши взгляды, разъяснять нашу позицию, выражать несогласие с действиями России. Это позволит избежать неправильной оценки ситуации», – сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава госдепа отметил, что именно из этих соображений президент США Джо Байден накануне позвонил президенту РФ Владимиром Путиным «и предложил провести встречу через несколько недель».

Вчера, 13 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Сайт Белого дома сообщил, что президент США подтвердил желание построить с Россией стабильные и предсказуемые отношения и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране, для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.