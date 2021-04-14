Дания запретила использование вакцины AstraZeneca

Управление здравоохранения Дании исключило вакцину от компании AstraZeneca из программы прививок от коронавируса, сообщает Euronews.

В сообщении на сайте ведомства сказано, что это связано с редкими, но смертельно опасными побочными эффектами – образование тромбов, кровоизлияния и пониженный уровень тромбоцитов.

11 марта использование вакцины AstraZeneca в Дании было приостановлено после нескольких случаев смерти пациентов, привитых этой вакциной.

18 марта EMA также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организации здравоохранения не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признал возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

9 апреля в США были закрыты два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четыре человека были госпитализированы для обследования. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил свою деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек.

Вчера, 13 апреля Центр США по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом от компании Johnson & Johnson на территории США. После этого решения контролирующих органов США, компания Johnson & Johnson объявила орешении отложить применение своей вакцины в Евросоюзе.