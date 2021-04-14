En+ Group стала производителем алюминия с самым низким «углеродным следом»

Металлургический бизнес En+ Group, представленный компанией РУСАЛ, успешно произвел алюминий с самым низким в отрасли «углеродным следом» – менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла. Произведенный алюминий является экологически чистым более чем на 99%. Это беспрецедентный для отрасли результат - алюминий с самым низким «углеродным следом».

Металл был произведен с использованием принципиально новой технологии инертного анода на опытной площадке Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Суточная производительность нового электролизера с инертными анодами составляет около 1 тонны алюминия при силе тока 140 тысяч Ампер.

Эта технология, где инертные аноды заменяют обычные углеродные аноды с использованием инертных, нерасходуемых материалов – керамики или сплавов, что в итоге значительно сокращает выбросы парниковых газов в процессе плавления. «Углеродный след» алюминия, произведенного с применением инертных анодов, ниже среднего показателя выбросов по отрасли более чем на 85%. «Еще одним плюсом данной технологии - выделение кислорода в процессе получения алюминия: один инертный анод может вырабатывать такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса». заявил Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group

Металлургический сегмент En+ Group - мировой лидер в создании и развитии технологии использования инертного анода. Эта передовая технология, по мнению En+ Group - революционное экологическое решение в металлургии, которое позволит сократить выбросы от производства алюминия до нулевого уровня.

«Как часть принятых на себя обязательств по достижению нулевого баланса выбросов, в январе текущего года мы объявили о цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, а к 2030 году – сократить их по крайней мере на 35%. Сегодня я с гордостью могу заявить о том, что мы сделали большой шаг к ее достижению, и это станет прорывом для всей отрасли» - говорит Лорд Баркер,

Сокращение выбросов парниковых газов – одна из стратегических целей En+ Group, поставленных ее основателем Олегом Дерипаской. Для ее достижения компания активно работает по таким направлениям, как модернизация предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий. Группа наращивает производство низкоуглеродного алюминия под брендом ALLOW, а «углеродный след» от производства у En+ Group уже сейчас в несколько раз ниже среднеотраслевых показателей. «Сегодня в мире все говорят о необходимости предотвращения климатических изменений. Но давно пришла пора не рассуждать, а действовать. ОК РУСАЛ вносит свой вклад в безуглеродное будущее», - отметил бизнесмен Олег Дерипаска во время презентации бренда ALLOW.

Металлургический сегмент En+ Group также работает над созданием линейки алюминиево-скандиевых сплавов, которые отличаются легкостью, высокой прочностью и низкой стоимостью, для снижения уровня выбросов в транспортной промышленности.

En+ Group также работает над улучшением результатов оценки собственного «углеродного следа», совместно с партнерами работает над созданием универсальной методологии, которая обеспечит прозрачность и сопоставимость оценки «углеродного следа» между различными производителями. В 2015 году компания присоединилась к международной инициативе Aluminum Stewardship Initiative, продвигающей ответственное планирование, производство и использование ресурсов среди алюминиевых компаний. Кроме того, En+ Group объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году. Эти обширные цели покрывают выбросы в рамках всех операций, включая производство алюминия, а также производство тепловой и электроэнергии. В 2020 году En+ Group также опубликовала «Концепцию низкоуглеродного алюминия» Green Aluminium Vision.