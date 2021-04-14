Французский регион заказал «Спутник V»

Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Я виделся с послом России, с главой федеральной земли Бавария, и я сделал предзаказ на 500 тыс. доз «Спутника V» в ожидании одобрения препарата европейскими службами здравоохранения», – сказал Мюзелье в эфире радиостанции RTL. Чиновник отметил, что уведомил о своих действиях главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. Он добавил, что не хочет повторения ситуации, когда его региону не хватало масок или тестов на определение коронавируса.

«Если я буду в списке, то я буду одним из первых, кто получит доступные вакцины», – цитирует Рено Мюзелье , сообщает «Интерфакс.

7 марта премьер-министр Баварии Маркус Зёдер объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам министра здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что в течение 2021 года может начаться производство «Спутник V» на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек охарактеризовал российскую вакцину как «высокоэффективную».

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.