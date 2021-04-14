«Газпром» может выплатить рекордные дивиденды по итогам 2020 года

Правление «Газпрома» предложило выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 12,55 руб. на акцию.

Как говорится в сообщении холдинга, выдержки из которого публикует ТАСС, всего на дивидендные выплаты по итогам прошлого года предполагается направить 297,1 млрд руб., в том числе это будет часть нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет.

При этом общий размер дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли группы «Газпром» по МСФО, скорректированной в соответствии с дивидендной политикой компании».

По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова, объём дивидендов может стать крупнейшим среди всех отечественных нефтегазовых компаний.

«Отдельно отмечу, что наши усилия направлены на то, чтобы даже с учётом выплаты повышенных дивидендов долговая нагрузка «Газпрома» в этом году вернулась в комфортный диапазон, то есть ниже 2,0 по коэффициенту чистый долг/EBITDA. Это будет достигнуто во многом благодаря покрытию дивидендов свободным денежным потоком в полном объеме», – подчеркнул он, добавив, что решение о выплате дивидендов принято благодаря сильным операционным результатам группы в первом квартале этого года.

Согласно данным сегодняшних торгов на Мосбирже, стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,4% и в моменте достигала 233,47 руб. за одну бумагу. При этом, к 15:39 мск акции ускорили рост и торговались по 234,99 руб. (+3,07%).

По мнению экспертов, котировки акций «Газпрома» растут на фоне предложения правления холдинга о выплате дивидендов по итогам прошлого года.