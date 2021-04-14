Госдума приняла закон о расширении использования ипотечных льгот для многодетных семей

Депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали в третьем, окончательном чтении за закон, который уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. руб.

В пояснительной записке к документу, который был инициирован Кабмином РФ, говорится, что программа может быть распространена также на кредиты на строительство или покупку недостроенного дома.

Кроме того, предлагается уточнить цели предоставления ипотечного займа, в отношении которого могут быть предоставлены меры государственной поддержки. Также предусматривается, что целью ипотеки может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершённого строительства, передаёт ТАСС.

Напомним, с сентября 2019 года в нашей стране действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного займа. Государственная программа рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам. В частности, ставка по льготной ипотеке снижена до 5,8% годовых, по рефинансированию ипотеки – до 7,8%. Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе кредитной организации, с 9 апреля ВТБ улучшает условия по ипотечным программам.

«В рамках программы с государственной поддержкой ставка снижается на 0,3 п. п., до 5,8% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 7,8%, а сама ставка снижена на 0,4 п. п.», – говорится в документе

При это в банке уточнили, что одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с государственной поддержкой. Так, в этом году ВТБ выдал по этой программе уже 65 млрд руб. При этом доля программы в общем объёме ипотечных продаж банка составляет около 30%.

Напомним, только в первом месяце 2021 года россияне получили новых ипотечных кредитов почти на 260 млрд руб., что на 37% больше, чем в январе 2020 года, а совокупный ипотечный портфель достиг 9,18 трлн руб. Таким образом, за последние шесть лет ипотека в РФ подешевела вдвое, а портфель ипотечных кредитов вырос более чем в 2,5 раза.

Подробно об этом читайте в материале журнала «Эксперт» «За шесть лет ипотека подешевела вдвое».

