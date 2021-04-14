Хакасия: взлёт туризма начнётся с аэропорта

Пандемия, до сих пор шагающая по миру, уже показала, что развитие внутреннего туризма — дело благодарное. Из-за закрытых границ россияне наконец-то вспомнили, насколько широка и разнообразна их родина, и отправились открывать для себя российские регионы, значительно пополняя их казну. Последние, в свою очередь, обратили внимание на собственные скрытые резервы. К таковым относится и Хакасия.

Как отмечает кандидат географических наук, доцент экономического факультета РУДН Марина Миронова, Хакасия — промышленный регион, главную роль в котором играют гидроэлектроэнергетика, производство алюминия, добывающие отрасли.

«Продукция добывающей отрасли Хакасии имеет большое экспортное значение, определяющее развитие экономики региона в целом. Однако объемы производства в отрасли имеют риски снижения — в случае роста издержек производства, падения мировых цен на металлы и уголь, а также из-за недостаточного развития транспортной инфраструктуры для вывоза продукции предприятий», — говорит Миронова, добавляя, что из-за закрытия предприятий в республике с населением немногим более полумиллиона человек уже 15 лет наблюдается миграционный отток.

Казалось бы, ресурсы для промышленного рывка есть. Электроэнергия в регионе производится с избытком, и можно было бы пустить ее на промышленный рост, развивая химические и целлюлозные предприятия. Но, отмечает Миронова, индустрия в Хакасии и так в целом характеризуется высоким негативным влиянием на окружающую среду — новые же производства способны ещё больше ухудшить ситуацию и помешать развитию других отраслей — сельского хозяйства, рекреационного направления.

Республика, между тем, имеет уникальную базу для развития туризма — потрясающие лесные и степные ландшафты, горы. Есть в Хакасии и свои достопримечательности: «сибирское мертвое море» — соляное озеро Тур, «сибирский стоунхендж» — урочище Сундуки, современное чудо — Саяно-Шушенская ГЭС, самая высокая в стране. Географическое расположение тоже можно записать в плюс — республика находится на юге Сибири, ее климат отличается сухим и жарким летом.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, в прошлом году власти Хакасии направили на повышение инвестиционной привлекательности региона и обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере туризма более 12 млн рублей. Развитие туристического направления не просто открывает перед регионом новые горизонты, а становится в прямом смысле глотком свежего воздуха.

Однако даже в летний сезон этот чудо-регион посещают всего порядка 25 тысяч туристов.

Инфраструктурный вопрос

На недавно прошедшей в Москве международной профильной выставке «Интурмаркет» регион представил свой официальный бренд «Хакасия. Земля пяти стихий». По словам очевидцев — презентация получилась масштабной и запоминающейся.

«У региона разработан “бренд-бук”, ведётся развитие событийного туризма с использованием уникальных особенностей местного климата и легенд Хакасии. Но нужно регулярно совершенствовать стратегию продвижения, привлекать к сотрудничеству компании туристической отрасли и участвовать в профильных выставках для проведения презентации потенциала региона», — комментирует ситуацию Павел Сигал.

Вопрос, однако, не только в том, чтобы вызвать интерес у потенциальных гостей региона. Надо ещё чтобы гости смогли до него добраться, потому что путь их ожидает не близкий. Например, от Москвы до Абакана (столицы республики) — более 4,3 тысяч километров, а развитие региональной транспортной сети оставляет желать лучшего. Много вопросов вызывают автомобильные и железные дороги республики. Но главный вопрос, это состояние «ворот Хакасии» — Абаканского аэропорта.

Сегодня этот значимый узел как региональных, так и международных перевозок несет серьезные убытки. В 2020 году воздушная гавань обслужила всего 152,8 тысяч пассажиров. Для сравнения: аэропорт Иркутска обслужил почти в 9 раз больше пассажиров, Красноярска — почти в 11 раз, Екатеринбурга — в 32.

«Обновление международного аэропорта в Абакане и вовлечение его в маршрутную сеть Сибири и Дальнего Востока безусловно будет способствовать оживлению пассажиропотока, открытию новых возможностей для потенциальных туристов — российских и зарубежных, в частности, китайских — и в целом расширению географии российского туризма», — убеждена Марина Миронова.

По мнению аналитика ИКСИ Натальи Чуркиной, аэропорт Абакана крайне значим не только с точки зрения развития туризма. Помимо населения Хакасии, он обслуживает жителей южных районов Красноярского края и Республики Тыва. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, в зоне обслуживания аэропорта проживает свыше 600 тыс. человек, что больше численности населения всей Хакасии (532 тысячи).

«Таким образом, обновление аэропорта Абакана имеет чрезвычайно важное значение как для самой республики, так и для близлежащих регионов», — считает эксперт. По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры — одна из первостепенных задач не только для Хакасии и близлежащих регионов, но и для всей Сибири.

«Субъекты Сибирского федерального округа не только удалены от центральной России, но и имеют масштабные территории с расположением населенных пунктов на значительном удалении друг от друга. При этом именно регионы Сибири обладают высоким ресурсным, промышленным, а также транзитным потенциалом, поскольку находятся между Европой и Азией. Туристический потенциал региона также высок, однако пока недооценен — в том числе из-за неразвитости транспортной и туристической инфраструктуры», — резюмирует Чуркина.

Инвестировать в развитие

В 2020 году аэропорт Абакана сработал «в минус»: выручка едва превысила 237 млн рублей. В сравнении с 2019 годом было недополучено 73,5 млн, убыток составил более 53 млн рублей.

Аэропорт серьезно проигрывает другим воздушным гаваням в развитии аэропортовой инфраструктуры и по уровню качества предоставляемых услуг. «Не соответствует требованиям международного аэропорта … настолько атмосферное место, что не хочется сюда возвращаться — полное ощущение, что попадаешь год эдак в 1980…», — так описывают воздушные ворота Хакасии пользователи клиентских сервисов. В самой республике тоже согласны с тем, что вопрос обновления назрел давно.

Государство сейчас серьезно вкладывается в реконструкцию отечественных аэропортов. По данным Росавиации, в 2020 году на эти цели из бюджета было выделилено 26,4 млрд рублей. В девяти российских воздушных гаванях работы уже начались, еще по 12 готовятся проекты. Госконтракты заключены на модернизацию аэропортов Новосибирска, Томска, Минеральных Вод.

Однако не всегда есть возможность спокойно дождаться помощи государства. Зачастую бизнес, имея большее пространство для маневра, действует оперативнее и решительнее, внося тем самым немалую лепту в развитие экономики страны.

Точка нового отсчета

Понимая, что промедление с развитием Абаканского аэропорта означает торможение экономики всего региона, власти Хакасии решили обратиться именно к бизнесу, пригласив опытного оператора.

8 апреля «Аэропорт Абакан» и ООО «Аэропорт Емельяново», входящий в состав АО «ЭРА Групп», подписали трехлетний договор, согласно которому Красноярский аэропорт принял абаканскую воздушную гавань в оперативное управление. Команда менеджеров, работавших на различных предприятиях предпринимателя Олега Дерипаски и занимающаяся сегодня обновлением Красноярского авиаузла, до этого обустраивала малые аэропорты Сибири. Так что у руководства Хакасии есть наглядный образец успешной работы.

Сотрудничество предусматривает техническое обновление аэропорта, увеличение доступности перелетов и расширение маршрутной сети. Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководство Хакасии, в обновление и развитие воздушных ворот республики будет вложено более миллиарда рублей. При этом правительство республики сохранит полный контроль над имущественным комплексом и деятельностью аэропорта.

«Это новый этап развития международного аэропорта Абакан, который позволит реализовать весь потенциал республики в области транспортной логистики, доступности территории, развития въездного туризма, повышения качества и уровня авиационных услуг для всех жителей и гостей региона», — прокомментировал заключение договора генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

Конечно, обновление аэропорта — лишь часть того, что необходимо сделать с точки зрения развития транспортной инфраструктуры региона. Эксперты видят ряд направлений. По мнению Павла Сигала, нужно ускорить ремонтные

работы на автомобильной дороге Абакан — Ак-Довурак (Республика Тыва), для чего передать ее в федеральную собственность. Также важно, для стимулирования внутреннего туризма и социально-экономического развития Хакасии и шести ближайших регионов, проложить транспортный коридор Абакан — Бийск, считает Сигал.

Кроме того, необходимо в целом развивать транспортные связи «центр-периферия», добавляет Мария Миронова. У региона высокий транзитный потенциал, который не просто можно, а нужно использовать.

Обновление аэропорта Абакана под руководством опытного оператора может стать именно той отправной точкой, с которой начнется новая страница в экономической жизни Хакасии.