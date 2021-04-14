"Не играйте с огнем": Китай жестко предупредил США по вопросу с Тайванем

КНР крайне внимательно следит за всем, что касается Тайваня, и не пропускает ни одной встречи тайваньских политиков с политиками других стран. Такие встречи в Пекине считают недружественными проявлениями по отношению к КНР со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Больше всего китайские власти обижаются по поводу отношений с островом, который они считают мятежной китайской провинцией, на Вашингтон. Очередной повод для обид американцы предоставили 9 апреля, когда приняли решение расширить и углубить свои отношения с Тайванем. Кстати, сам остров Пекин взял в плотное кольцо военных учений. Тайбэй официально жалуется, что китайские военные самолеты почти ежедневно нарушают воздушное пространство Тайваня.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил журналистам, что Пекин сделал «строгое представление» США и настоятельно попросил «не играть с огнем в вопросе с Тайванем, немедленно прекратить официальные контакты с Тайванем в любой форме, не посылать борющимся за независимость силам на Тайване ошибочных сигналов, чтобы не подрывать китайско-американских отношений, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе».
Вашингтон сильно обеспокоен нынешним обострением отношений между двумя Китаями. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в прошлое воскресенье, что Соединенные Штаты тревожат агрессивные действия Китая по отношению к Тайваню.
В ответном заявлении МИД КНР на эти слова главы внешнеполитического ведомства США, полученном агентством Reuters, говорится, что правительство Китая полно решимости защищать суверенитет страны, т.е. не допустить вмешательства США в его отношения с Тайванем.
«Не выступайте против 1,4 миллиарда китайцев»,- советует китайский МИД Вашингтону.
Между тем, Минобороны Тайваня заявило 13 апреля об очередном нарушении четырьмя китайскими истребителями J-16, а также противолодочным самолетом границ воздушного пространства Китайской Республики.
В понедельник Тайбэй жаловался на то, что в воздушное пространство острова вторглись 25 китайских самолетов, включая истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Это, кстати, было самое крупное вторжение за все время.
В Пекине это вторжение назвали «боевыми учениями». Их приурочили аккурат к приезду в Тайбэй американских высокопоставленных чиновников, пока, правда, бывших. Экс-сенатор Крис Додд и два экс-заместителя госсекретаря: Ричард Армитаж и Джеймс Стейнберг встретятся 15 апреля с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
Пекин постоянно говорит о воссоединении мятежной провинции с Китаем, причем, не отрицает и военного решения проблемы.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео за считанные дни до окончания срока своих полномочий на посту главы МИД США заявил о снятии ограничений на контакты между американскими чиновниками и их тайваньскими коллегами.
Как подавляющее большинство стран, Вашингтон официально не признает Тайвань. Тем не менее, Соединенные Штаты являются самым важным и сильным сторонником мятежного острова и продают ему много оружия и военной техники. В США даже существует закон, обязывающий правительство обеспечивать Тайвань средствами защиты на случай нападения материкового Китая.
Президент Цай Инвэнь считает остров полностью независимым государством и говорит, что будет защищать свободу и безопасность Китайской Республики.