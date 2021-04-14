"Не играйте с огнем": Китай жестко предупредил США по вопросу с Тайванем

КНР крайне внимательно следит за всем, что касается Тайваня, и не пропускает ни одной встречи тайваньских политиков с политиками других стран. Такие встречи в Пекине считают недружественными проявлениями по отношению к КНР со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Больше всего китайские власти обижаются по поводу отношений с островом, который они считают мятежной китайской провинцией, на Вашингтон. Очередной повод для обид американцы предоставили 9 апреля, когда приняли решение расширить и углубить свои отношения с Тайванем. Кстати, сам остров Пекин взял в плотное кольцо военных учений. Тайбэй официально жалуется, что китайские военные самолеты почти ежедневно нарушают воздушное пространство Тайваня.