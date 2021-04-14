В случае введение правила «второй лишний» в России может возникнуть дефицит льготных лекарств, пишет газета «Известия», ссылаясь на письмо ряда фармобъединений и общественных организаций в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Источник в правительстве получение документа подтвердил.

В статье уточняется, что Минпромторг предполагает предоставлять привилегии по госзакупке стратегически значимых препаратов предприятиям, которые имеют производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС.

В ведомстве обратили особое внимание на необходимость создавать преимущества компаниям для дальнейшего развития локального производства полного цикла препаратов.

В случае, если производитель полного цикла не сможет выпускать количество лекарств, удовлетворяющее потребность в препаратах в масштабе всей страны, россияне рискуют остаться без определенных лекарств, пояснила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган. Ее поддержал сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, который уверен, что отсев препаратов снижает возможность их выбора.

Однако директор по развитию компании RNC-pharma Николай Беспалов считает, что новые меры приведут к полному обеспечению населения большинством критически значимых для системы здравоохранения препаратов, а также снизят зависимость от импортных поставок.

