Джо Байден топит доллар и укрепляет курс рубля

Курс рубля завершил вчерашнюю сессию мощным укреплением к основным резервным мировым валютам, отреагировав активным ростом на новости, что Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры.

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Стартовав во вторник утром с 77,44 в паре с долларом и с 92,00 – с евро, курс рубль весь день оставался почти на тех же позициях. Казалось бы, нацвалюта так спокойно и завершит торги, однако ближе к вечеру грянула настоящая сенсация – президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, после чего к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составлял уже 76,19 руб. (-1,20 руб.), а курс евро – 90,92 руб. (-1,22 руб.).

Джо Байден реанимировал курс рубля и потопил доллар

Согласно информации Белого дома, лидеры двух стран обсудили целый ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерение Москвы и Вашингтона продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия нового ДСНВ.

Кроме того, Байден «ясно дал понять, что США будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибернетические вторжения и вмешательство в выборы».

Он также подчеркнул «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», выразил озабоченность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи в «оккупированном» Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность».

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При этом глава Белого дома подтвердил желание построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

В свою очередь в Кремле, комментируя беседу Путина и Байдена, подтвердили, что президенты России и США выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направления обеспечения глобальной безопасности.

Глава Белого дома подтвердил российскому лидеру ранее переданное приглашение принять участие в климатическом саммите в режиме видеоконференции 22-23 апреля.

В Кремле отметили, что Байден в разговоре с Путиным высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и предложил провести встречу в третьей стране.

Сразу после сенсационных новостей о телефонном разговоре двух президентов рубль перешёл к мощному укреплению. Курс доллара расчётами «завтра» в 18:37 мск рухнул сразу же на 1,01 руб. до 76,37 руб., курс евро в это же составлял 91,10 (-1,07 руб.). Таким образом, своим звонком Байден мгновенно реанимировал рубль, потопив при этом доллар.

Курс доллара обвалился на новостях из США. Прогнозы экспертов по курсу рубля

Аналитики банка «Санкт-Петербург» напомнили, что вчера все валюты сегмента ЕМ в основном слабели, при этом пара доллар-рубль почти весь день оставалась на тех же позициях, что и днём ранее.

По мнению экспертов этой кредитной организации, на все отечественные активы, в том числе на курс рубля продолжали влиять новости о ситуации на востоке Украины и всё, что с этим связано.

Так, как напомнили в банке, Киев в понедельник призвал Вашингтон разместить на территории Украины американские зенитные ракетные комплексы. Москва на это ответила, что всё это означает фактическое вмешательстве США в ситуацию в Донбассе.

«В СМИ появились новости, что администрация Белого дома проводит оценку влияния объявления антироссийских санкций на ситуацию на Украине, поэтому неопределенность со сроками введения новых ограничительных мер против нашей страны может затянуться. Однако в долгосрочной перспективе у рубля есть потенциал для укрепления, тем более после вчерашнего звонка Байдена Путину», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА» напомнил, что рубль значительную часть вчерашнего дня медленно укреплялся в обеих парах, даже несмотря на то, что на нашу валюту продолжала давить геополитика.

«Вечерний же звонок Байдена Путину и предложение американского президента о проведении в ближайшие месяцы встречи на высшем уровне воодушевили игроков и позволили рублю сделать мощный рывок в сторону укрепления как к доллару, так и к евро, которые вечером на новостях из США обвалились», – подчеркнул он.

В свою очередь аналитики ITI Capital Сергей Волобоев и Ольга Николаева сделали прогноз по курсу рубля до конца второго квартала этого года.

Они полагают, что несмотря на вчерашние телефонные переговоры между Байденом и Путиным в ближайшие два-три месяца геополитические риски будут доминировать над фундаментальными факторами поведения национальной валюты, что определяется необычно высокой концентрацией как внешнеполитических, так внутриполитических рисков.

Речь, по их мнению, идёт об обострении конфликта в Донбассе, ожидаемых санкциях США против РФ, предстоящих думских выборах в нашей стране, а также ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Всё это не позволяет глобальным игрокам позитивно оценивать перспективы изменения платёжного баланса РФ.

«В этой связи мы не ждём скорого возвращения зарубежных портфельных инвесторов на рынок рублевого госдолга. Исходя из вышесказанного, мы понижаем наши оценки потенциала укрепления национальной валюты в паре с долларом на конец второго квартала с 71,50. до 74,50 руб.», – заявили Сергей Волобоев и Ольга Николаева, предположив, что при резком ухудшении ситуации на Украине и введении американских санкций против госдолга РФ рубль обрушится за 80,50, то есть уйдёт ниже своих минимумов осени 2020 года.

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