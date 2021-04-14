Минэкономразвития и Ассоциация Национальных чемпионов договорились о поддержке инновационных проектов

Минэкономразвития и Ассоциация «Быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов)» подписали соглашение о сотрудничестве. От ведомства подпись поставил глава министерства Максим Решетников.

Новый документ подтверждает сотрудничество в сфере развития российских высокотехнологичных отраслей экономики и создание условий для увеличения экспорта инновационной продукции. В рамках взаимодействия Минэкономразвития будет оказывать методологическую и информационно-консультационную поддержку бизнеса.

«Важно отметить, что взаимодействие с Национальными чемпионами через Ассоциацию – наиболее удобная форма сотрудничества для нас. Мы продолжаем оказывать бизнесу поддержку с учетом успешного опыта в реализации приоритетного проекта», - рассказал министр.

Сегодня технологические компании являются основным драйвером инновационного развития и роста экономики в целом. Такие компании готовы осуществлять спрос и создавать предложения как на уже существующих, так и на новых рынках.

Минэкономразвития оказывал поддержку Приоритетному проекту «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров (Национальных чемпионов)» в период с 2016 по 2019 гг. В рамках проекта было отобрано 80 национальных компаний чемпионов, претендующих на российское или общемировое лидерство в своих нишах.

В текущем году перечень национальных чемпионов пополнился 15 новыми компаниями, в общей сложности сегодня насчитывается 97 таких инновационных компаний. В частности, в ассоциацию входят предприятия, которые занимаются разработками в области распознавания голоса, электротранспорта, AI-решений в работу медучреждений.

