Москва разработала новый продукт по поддержке экспортеров – заммэра Ефимов

Новый продукт по поддержке кооперационной цепочки производителей представили на выставке «Иннопром» в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«На промышленной выставке «Иннопром» Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» представил новое направление поддержки в рамках байерской программы – уже сформированную кооперационную цепочку. Мы предлагаем потенциальным зарубежным покупателям качественный продукт, собранный «под ключ» предприятиями столицы. Производители различных, но взаимосвязанных товаров теперь могут продавать их в рамках единого комплексного предложения. Новое направление расширит возможности московских производителей на внешних рынках. За три дня мероприятия наши предприятия провели более 150 встреч с представителями государственных компаний и бизнеса Узбекистана», – сказал заместитель мэра. Мероприятие проходило с 5 по 7 апреля.

Первым примером стала кооперационная цепочка столичных производителей по созданию автономного освещения для сельскохозяйственных предприятий. В цепочку вошли производители трансформаторов тока, литий-ионных аккумуляторов, датчиков температуры, систем автоматизированного учета энергией и светового оборудования, кабелей.

На стенде продемонстрировали около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных 8 столичными компаниями. Столичный производитель световых решений «умного освещения» компания Smart City заключила меморандум о поставках продукции с потенциалом более 11 млрд рублей.

Международная выставка «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» прошла в этом году в Ташкенте впервые. Узбекистан – традиционный торговый партнер столицы. «Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Узбекистан показывает уверенный рост уже не первый год. В 2018 году он составил 293,04 млн долларов. В 2019 году показатель достиг 432,96 млн долларов, что на 47,75% больше, чем в 2018 году. По итогам 2020 года объем увеличился на 7,29% по отношению к 2019 году до 464,53 млн долларов», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По оценке специалистов Центра «Моспром», объем промышленного экспорта в Узбекистан также показывает рост на протяжении последних лет. Московский экспорт промышленных товаров в 2018 году составил 263,01 млн долларов, а в 2019 году объем экспорта увеличился на 51,21% по отношению к 2018 году и составил 397,70 млн долларов. В прошлом году поставки промышленных товаров столицы в Узбекистан достигли 421,12 млн долларов, это на 5,89% больше, чем в 2019 году.