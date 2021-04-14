Налоговые послабления: все или ничего

Изучить возможность освобождения от налога половины прибыли компаний, инвестируемой в производственные проекты, а также — снижения налога на имущество организаций, поручил правительству совместно с РСПП Президент Владимир Путин.

А до 1 июня правительству совместно со всеми ведущими бизнес-организациям предстоит разработать дополнительные меры налогового стимулирования инвестиционных проектов, и, кроме того — страховки рисков для экспортеров.

Этот ряд поручений от 9 апреля идет в духе стратегии повышения инвестиционной активности бизнеса — и весьма энергичного лоббизма РСПП. Они последовали за совещанием о мерах по стимулированию инвестиционной активности, прошедшим 11 марта.

Самому РСПП изучать предложения не нужно, так именно Союз предпринимателей их и подготовил. Об этом Expert.ru рассказал вице-президент РСПП Александр Мурычев. Теперь представителям деловой организации надо убедить правительство, где ее предложения встретили как поддержку, так и решительные возражения.

Государством запланировано, что к 2030 году годовой объём инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом (когда инвестиции, по данным ВШЭ, составили 20,1 трлн рублей). Но пока представители бизнеса очень осторожно реагируют на призывы к инвестированию. В 2021 году рост инвестиций прогнозируется всего на 3,1 процента, а в 2022 году максимум на 6 процентов, что явно недостаточно, чтобы выйти на контрольную цифру к назначенному сроку.

Чтобы действительно выйти на этот уровень, необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса, указывал глава государства. Системность подразумевает и другие стимулирующие меры для того, чтобы компании направляли на инвестиции бо́льшую долю прибыли.

Меняем синицу на журавля

Ближайшей задачей по повышению инвестиционной активности частного бизнеса является совершенствование инвестиционного налогового вычета (ИНВ), отмечает Александр Мурычев.

«Президент Путин, давая это поручение, исходит из того, что наши предложения надо принимать хотя бы в какой-то части, потому что условия для инвестирования надо создавать безотлагательно — иначе мы не сдвинемся с места. Так что мы будем приветствовать любое движение в сторону снижения налогов», — сказал Мурычев в беседе с Expert.ru.

Путин поставил жесткий срок — четверг 15 апреля — для определения механизма ежегодной компенсации бюджетам регионов, предоставивших ИНВ на прибыль организаций. Такая компенсация должна составить 67 процентов от суммы недополученных субъектами федерации доходов.

Предпринимательское сообщество, как узнал Expert.ru, ранее предлагало правительству снизить ставку налога на имущество в обмен на некоторое повышение налога на прибыль. «Размен» одного налога на другой обсуждался 19 марта с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Президент же сделал шаг, которого инициаторы предложений и не ожидали — распорядился рассмотреть возможность налоговых вычетов по обеим статьям, но пакетом: или всё, или ничего.

Подобная «щедрость» главы государства не означает, что предложения будут приняты в том виде, в каком их представил РСПП. Предприниматели поэтому пока не спешат открывать шампанское, но все же они видят хороший знак в том, что Путин дал распоряжение правительству изучить этот вопрос на совещании 9 апреля.

Предложение Путина компенсировать две третьих выпадающих доходов регионам из федерального бюджета не приводит в восторг Минфин РФ, поскольку средства для таких трансфертов придется изымать из федерального бюджета. В Минфине видят налог на имущество синицей в руках — он наиболее полно собирается, принося ежегодно более триллиона рублей бюджетных поступлений. Прибыль же — это журавль в небе, размер которой заранее предсказать невозможно.

Согласно поручению президента, премьер Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин должны будут найти какую-то консолидированную позицию. Expert.ru выяснил, что предприниматели не намерены биться насмерть за цифру 50 процентов и готовы к компромиссу в очень широких пределах. Сама эта цифра — 50 — с самого начала была предложена предприятиями как наиболее разумный компромисс между желаемым и возможным.

Сейчас ИНВ успешно работает лишь в ряде регионов, но потенциально он может быть задействован в большинстве из них при условии его доработки. Для этого, указывают в РСПП, необходимо продлить механизм действия ИНВ до 2037 года и провести его «тонкую настройку» с учетом правоприменительной практики.

Хотя ни в каких документах это прямым текстом не указано, аналогичное обязательство — обмен налогового вычета на обязательство реинвестировать эти суммы в производство — подразумевается и в части налога на имущество организаций, рассказал осведомленный источник Expert.ru.

С 1 апреля 2020 года начал действовать федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (СЗПК). Он оказал положительное влияние на инвестиционную активность, но в бизнес-сообществе убеждены, что маслом кашу не испортить.

Предприниматели хором призывают «накормить корову прежде, чем ее доить»: дать предприятиям проинвестировать в основные фонды, в собственное расширение, заработать прибыль, и тогда налог на прибыль сторицей возместит те суммы, которые первоначально выпадут из-за ИНВ. Но за один год это сделать невозможно — как считают в бизнес-сообществе, смотреть имеет смысл на перспективу до 2024 или даже до 2030 года.

С точки же зрения Минфина, это похоже на формулу «утром стулья, вечером деньги». Ведомство Антона Силуанова и не может рассуждать иначе, поскольку для него одна синица в руках сегодня важнее стаи журавлей в небе через несколько лет.

Но в деловой среде настаивают, что когда речь идет об ускорении развития экономики и росте внутренних инвестиций, то у инвесторов должны быть какие-то еще мотивации помимо понимания ими важности общегосударственных интересов.

Модернизация, цифровизация, экологичность

Согласно докладу НИУ ВШЭ «Макроэкономические эффекты COVID-19 и перспективы восстановления экономики», ситуация с инвестициями в России не так уж катастрофична. В самом тяжелом 2020 году инвестиции в обработке выросли на 1,7% за счет фармацевтики, химии, пищепрома, металлургии, а также в здравоохранении и складской.