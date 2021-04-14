Цена на нефть растет на данных о снижении запасов в США

Утром 14 апреля нефть растет в цене на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 0,68% — до $64,1, а майские фьючерсы на WTI прибавили 0,73%, до $60,62 за баррель.

По итогам прошедшей недели запасы нефти в США снизились на 3,61 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,15 миллиона, говорится в отчете API. Вечером ожидается публикация официальных данных американского министерства энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,9 миллиона баррелей.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные доклада ОПЕК. Альянс пересмотрел данные по прогнозу роста спроса на нефть в мире в 2021 году и теперь ожидает, что спрос увеличится на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 6 миллионов баррелей в сутки. Общий спрос в сутки достигнет 96,5 миллиона баррелей, считают в объединении.

При этом, по мнению аналитика Oanda Джеффри Хейли, цены на нефть еще в состоянии продемонстрировать рост, как в начале года, чему будет способствовать прогноз ОПЕК. Также он уверен, что рост цен на сырье поддержат данные по промышленному производству Китая, которые будут опубликованы в пятницу.

