Nord Stream 2: приступить к укладке труб «Северного потока — 2» готовится «Академик Черский»

Судно «Академик Черский» в настоящее время готовится начать укладку труб газопровода «Северный поток— 2», сообщили Expert.ru в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Судно «Фортуна», в соответствии с извещением датского морского ведомства (DMA), по состоянию на 14 апреля продолжает трубоукладочные работы, сообщили также в Nord Stream 2.

«В исключительной экономической зоне Дании трубоукладочные работы продолжает баржа ”Фортуна”, судно “Академик Черский” перед началом трубоукладки проводит подготовительные работы», — сообщили в пресс-службе.

Статья по теме: Стратегия безумного сапера

«Мы ссылаемся на извещение мореплавателям Датского морского ведомства (Danish Maritime Authority / DMA)», — говорится также в ответе на вопросы Expert.ru. «Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — уточняет пресс-служба Nord Stream 2.

По состоянию на 31 марта 2021 года уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода “Северный поток — 2”. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости. Примерно 93 километра предстоит проложить в датских водах и около 28 километров — в немецких», — сообщили в Nord Stream 2 AG.

Таким образом, работы по прокладке трубопровода продолжаются и предстоит их дальнейшая активизация.

По данным Expert.ru, полученным при помощи ресурса MarineTraffic.com, в настоящий момент трубоукладочная баржа «Фортуна», в сопровождении судов «Вени», «Эрри», «Балтийский исследователь», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Спасатель Карев», находится примерно в 90 км от южной оконечности острова Борнхольм. Трубоукладчик «Академик Черский» находится на расстоянии около 50 км от юго-восточной части названного острова. Судно сопровождают вспомогательные корабли «Венжери», «Катунь», «Мурман» и «Иван Сидоренко».

Примечательно, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» не останавливаются несмотря ни на угрозы расширенного применения санкций, ни на те провокации, с которыми, как сейчас все более проясняется, укладчики труб столкнулись с первых шагов после возобновления работ в январе 2021 года. Эти события представитель NordStream-2 AG Андрей Минин назвал в интервью СМИ «первым и беспрецедентным случаем такого рода в истории».

Атаки на газопровод

Провокации в отношении строительства NordStream-2 имели место и до недавних апрельских событий, наделавших много шума. Корабли и самолеты стран НАТО и их союзников, как мы помним, загодя окружили «Северный поток — 2» своей весьма навязчивой опекой. Еще 10 декабря «Фортуна», и «Академик Черский» стали объектами провокации, когда были преследуемы военными кораблями Германии и стран Прибалтики.

По свидетельству осведомлённых источников, отслеживающих ситуацию на Балтике, иностранные самолеты-разведчики мониторят ход строительства газопровода практически в режиме нон-стоп, начиная уже с конца минувшего года.

Как сообщал, в частности, портал EADealy, с периодичностью раз в неделю над зоной строительства барражирует самолёт ВВС Швеции Golfstream IV GIV-SP. В смену со шведами в небе трудится разведчик Rivent Joint ВВС Великобритании, который 16 марта осуществлял попеременное патрулирование с упомянутым Golfstream IV GIV-SP, а 25 и 26 марта был замечен над островом Борнхольм, у непосредственной зоны строительства. Оба воздушных судна оснащены системой сбора разведданных SIGINT, позволяющей осуществлять перехват как сигналов техники, так и телекоммуникационных связей между людьми.

К моменту подхода к зоне строительства российского трубоукладчика «Академик Черский» провокации на Балтике стали резко нарастать. 18 марта, по сообщениям оператора NordStream-2 AG, непосредственно возле зоны работ по укладке труб газопровода была замечена иностранная субмарина неизвестной принадлежности. Тогда же к российской трубоукладочной барже «Фортуна», производившей работы в ожидании прихода «Академика Черского», вплотную приблизился датский военный патрульный корабль «Диана».

Подойдя к «Фортуне» с погашенными судовыми огнями и отключив автоматическую идентификационную систему (АИС), «Диана» после сближения с российским судном резко взяла курс на морскую базу «Корсер». Не исключено, что датчане могли собирать в зоне строительства секретную информацию.

29 марта новостные ленты, со ссылкой на представителей оператора NordStream-2 AG, сообщили, что в зоне строительства появились самолёты ВВС Польши, а также замечен польский военный корабль. 1 апреля количество военных судов Польши рядом со строящимся газопроводом увеличилось, а 2 апреля стало известно, что в провокациях против «Академика Черского» и «Фортуны» принимают участие ещё и польские рыболовецкие шхуны. По словам Андрея Минина, польские рыбаки пытались вплотную сблизиться с российскими кораблями, и нанести им ущерб.

Поскольку иностранные компании, в чьи обязанности входила охрана трубоукладчиков, от несения службы уклонились, функции защиты легли на российские суда сопровождения, не предназначенные изначально для подобных действий. По словам Минина, они были вынуждены буквально бросаться наперерез атакующим шхунам, спасая российские корабли от повреждений.

К слову, польские рыбаки ранее уже отметились в попытках помешать российским судам. 22 февраля в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. Оно не отвечало на предупредительные сигналы и было остановлено российским ледокольным судном снабжения «Владислав Стрижов», оттеснившим поляков и не позволившим произойти их столкновению с «Фортуной».

Говоря военным языком

Expert.ru узнал мнение военных моряков относительно произошедших провокаций. О возможности нанесения ущерба российским судам и самому строящемуся газопроводу иностранной субмариной высказался капитан 3 ранга, бывший заместитель командира подводной лодки Юрий Селиков.

«Конечно, возможность повреждения как нитки газопровода так и наших кораблей подводным судном теоретически существует, — сказал Селиков. — Если говорить о намеренном повреждении, то, скажем, тяжёлая (дизельная или атомная) подлодка может просто лечь на трубу, и раздавить её своим весом. Сверхмалая субмарина, предназначенная для разведки и диверсионных действий, может осуществить высадку подводной боевой группы, которая может произвести подрыв или иное повреждение и газопровода и морского судна. Также возможно повреждение якорных цепей той же “Фортуны” или “Черского”, например, горизонтальными рулями подводной лодки, что может привести к неуправляемости надводного корабля, и его столкновению с другими судами или какими-либо строительными конструкциями. Подобное повреждение, к слову, подлодка может нанести и неосознанно, в следствии неосторожности при собственном маневрировании».

«Что касается атак наших кораблей рыболовецкими шхунами, то и здесь существует опасность неприятных, или даже тяжёлых последствий, — продолжает капитан 3 ранга. — Всякое столкновение судов в море может привести, например, к срыву с крепежей внутреннего оборудования, что чревато жертвами среди экипажа, или, скажем, к повреждению топливных цистерн, могущему привести к значительному ущербу и для самого судна и для окружающей среды. В любом случае, после столкновения судно обязано отправиться на диагностическую проверку в док, на предмет, как минимум, целостности корпуса. Это неизбежно приведёт к временной невозможности его эксплуатации», — заключил Юрий Селиков.

Слова коллеги дополнил капитан 2 ранга в запасе, в прошлом — преподаватель Санкт-Петербургского военно-морского института, главный инженер ООО «Мортехинжиниринг» Андрей Гайдай. Он обращает внимание на весьма неприятные последствия морского «тарана» для рыболовецкой шхуны, как то почти гарантированные повреждения самой шхуны, ремонт и судебное разбирательство.

«В этом смысле поляки, — говорит он, — на мой взгляд, не столько пытались именно столкнуться с нашими судами, сколько “подставиться” под так называемый “навал” с их стороны. При этом, как видно из кадров произошедшего, польские рыбаки намеренно подставляли свой левый борт, чтобы впоследствии обвинить российских моряков в нарушении, так их назовём, “морских ПДД”, регламентированных “Международными правилами предупреждения столкновения судов в море”. К чести наших моряков надо констатировать, что их мастерство и высокая квалификация не позволили полякам завершить свою провокацию подобным образом, что, на мой взгляд, и заставило их достаточно быстро ретироваться с места событий».

«Что же касается провокаций неизвестной подводной лодки, — продолжил Гайдай, — то если у неё стояла цель действительно нанести реальный ущерб нашим кораблям или газопроводу, то такой шаг выдаёт крайнюю недальновидность организатора этого действа. Принимая во внимание существующие современные системы контроля акватории, идентификации морских судов, документирования всех обстоятельств плавания, остаться “инкогнито” для данной подлодки в любом случае не получилось бы, а это — международный скандал, со всеми вытекающими. По моему мнению, речь в данном случае может идти лишь о психологическом давлении на нашу сторону, о некой демонстрации враждебных намерений, но не более того», — делает вывод военный моряк.

Их глазами

На фоне всего происходящего довольно интересно познакомиться с позицией европейской и американской прессы — как по поводу описываемых событий, так и в отношении перспектив «Северного потока — 2» в целом.

Польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на Оперативное командование видов вооружённых сил Польши, сообщает, что польская сторона не отрицает присутствия своих военных в зоне строительства, но заявляет, что «военно-морской флот Польши не производит провокационных действий и выполняет свои задачи в соответствии с международным правом». В подобном же тоне комментирует события и польский информационный портал Niezalezna PL. Главный лейтмотив публикаций в польских СМИ на тему «Северного потока — 2»: США могут остановить строительство газопровода, и должны это сделать.

Немецкое издание Der Spiegel, публикуя материал о произошедших провокациях, берёт в кавычки объяснения польского Минобороны о «законных обязанностях» кораблей своего флота в свете обсуждаемых событий, и полностью приводит претензии российской стороны. В таком же ключе подаёт информацию и Deutsche Welle, добавляя, что «правительство ФРГ поддерживает этот проект («Северный поток — 2» — прим. авт.)». Германская пресса вообще озабочена возможным срывом строительства газопровода, хотя главным препятствием для успешного окончания проекта видит не провокации польской стороны, а возможность эскалации конфликта на востоке Украины.

Дания, в чьих, собственно, водах и произошли инциденты, предпочитает никак не комментировать произошедшее. Одно из ведущих датских общественно-политических изданий Politiken, как и немецкие СМИ, основное внимание уделяет возможности срыва строительства «Северного потока — 2» из-за нарастающего конфликта между Россией и Украиной. Подобной позиции придерживаются и остальные датские СМИ, не уделяющие сколь бы то ни было пристального внимания провокациям и своих, и прочих ВМС в зоне строительства газопровода.

Не акцентирует внимание своих читателей на событиях в Балтийском море и американская пресса. Ни одно из основных печатных изданий США, включая The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, не осветило на своих полосах опасные действия союзников на Балтике. Основные материалы американских СМИ, касающиеся «Северного потока — 2», посвящены очередным санкциям, которые США готовят в отношении строящегося газопровода.

Каким может быть ответ

Эксперты не исключают продолжения провокаций с польской стороны. Доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и политического управления РАНХиГС, профессор Олег Шабров считает, в частности: «Не секрет, что в последние годы Польша чётко следует в фарватере политики США. Американцы крайне резко выступают против строительства «Северного потока — 2», всеми силами пытаясь не допустить начала его эксплуатации. Для того и осуществляются действия польских ВВС и ВМС. Принимая во внимание, что цель США не достигнута, есть все основания предполагать, что атаки на российские трубоукладчики со стороны Польши вполне могут иметь место и в дальнейшем».

Очевидно, впрочем, и то, что российская сторона не позволит кому-либо сорвать таким образом достройку «Северного потока — 2». По сведениям, появлявшимся в СМИ, российские боевые корабли ранее уже привлекались к обеспечению безопасности российских трубоукладочных судов. Об этом еще в августе прошлого года рассказывал в интервью агентству «Интерфакс» заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

Пока новые официальные сообщения или комментарии такого рода не появлялись. Очевидно, что Россия не хотела бы переводить ситуацию вокруг строительства газопровода в плоскость силового противостояния, но при необходимости задействует необходимые из имеющихся на Балтике сил и средств.

Северный поток 2, последние новости

Американский эксперт объяснил неожиданное решение США по «Северному потоку — 2»

Американские эксперты сделали неожиданные выводы по «Северному потоку — 2»