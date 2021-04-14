Новый механизм госзакупок может привести к дефициту лекарств в России

В самое ближайшее время россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств.

Возникновение такой ситуации возможно при введении правила «второй лишний». Об этом в своём письме Кабмину предупредили ведущие фармакологические объединения и общественные организации страны, пишет газета «Известия».

В частности, новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те компании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Именно такой принцип государственных закупок предлагает ввести Минпромторг.

Как говорится в обращении к правительству, с инициативой ввести принцип «второй лишний» выступил Минпромторг. По мнению авторов письма, данная инициатива содержит высокие риски дестабилизации фармакологического рынка, отказа от конкурентной модели его развития, зависимости производителей готовых лекарств от негарантированного объема выпуска субстанций на внутреннем рынке.

Так, в частности, считает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган. По её мнению, из-за ограничения конкуренции может возникнуть дефицит препаратов в аптеках и, в худшем случае, уход с рынка ряда производителей.

«Россия вообще рискует остаться без целого ряда лекарственных препаратов, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний», – пояснила она.

Дараган при этом отметила, что сейчас необходимо разработать стимулирующие меры, направленные на восстановление в нашей стране производства сырья на предприятиях химической промышленности, которое может быть использовано для производства фармсубстанций.

С ней солидарен сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, который считает, что при введении правила «второй лишний» возникнут риски для пациентов. Он полагает, что при отсеве препаратов снижается возможность их выбора.

«Речь идет о госзакупках и для амбулаторного звена, и для стационаров. Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд медикаментов. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», – заявил Жулев.

Напомним, механизм «третий лишний» призван ограничивать допуск на торги иностранных производителей лекарств и медицинских изделий. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут заявки не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС.

Авторы письма правительству также напоминают, что в результате действия механизма «третий лишний» уже снизилась доступность востребованных лекарственных препаратов, из-за чего летом 2020 года их пришлось дозакупать в ручном режиме.

Впрочем, не все эксперты согласны с выводами авторов письма. Есть и те, кто считает, что благодаря новому правилу Россия в ближайшие годы сможет обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения лекарств, чтобы не зависеть от импортных поставок. При этом в Минпромторге убеждены в необходимости создания возможностей для дальнейшего развития локального фармакологического производства полного цикла.

