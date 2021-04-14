Переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы «Спутника V»

Правительство Аргентины заявило, что исследование, проведенное местными учеными, показало – первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает сильный иммунный ответ у переболевших COVID-19, и второй компонент может быть лишним, сообщает ТАСС.

«Вакцина «Спутник V» вызывала сильный иммунный ответ у большинства привившихся. Если мы проанализируем группу лиц, которые до этого были заражены вирусом, то мы не увидим значительного увеличения в титре антител после введения второй дозы», – сказала руководитель исследования, глава лаборатории молекулярной вирусологии Института Лелуара Андреа Гамарник.

В отчете говорится, что после введения второго компонента количество антител у участников исследования, которые не переболели COVID-19, увеличилось с 244 до 2 150, в то время как в группе переболевших «не было обнаружено значительных изменений в количестве антител» при сравнении двух доз. В исследовании участвовали 288 привившихся, из них 61 человек ранее болел COVID-19.

По данным Российского фонда прямых инвестиций применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.