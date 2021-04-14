Правительство готовит базу для расширения применения «регуляторной гильотины»

Как заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на коллегии Минюста, министерство подготовило проект правительственного постановления, которое позволит применять «регуляторную гильотину» в новых сферах.

«Сам механизм этой самой "регуляторной гильотины" доказал свою эффективность, его нужно применять и дальше, распространяя на все обязательные требования, которые проверяются не только в рамках контроля, но и в рамках обычной разрешительной деятельности. Как я понимаю, Минюст уже соответствующий проект постановления в правительство внес», – цитирует слова Медведева ТАСС.

По информации зампреда СБ, за время применения этого м»еханизма, задача которого – снижение административного давления на бизнес и создание благоприятного бизнес-климата, отменены и прекратили свое действие более 11 тыс. нормативных актов, взамен им было принято всего 500 новых документов.

Правда на официальном сайте, на котором правительство информирует о ходе этой административной реформы, приведены несколько иные данные – количество отмененных нормативных актов, указано там, 3003 документа. Там же говорится о том, что «1 января 2021 года весь массив норм, устанавливающих обязательные требования, должен быть полностью заменён на новые».