Аномальное тепло в России продержится недолго

Россию накрыло аномальное тепло. Из разных уголков страны регулярно приходят новости о температурных рекордах. Кажется, что природа в начале второй декады апреля решила вернуть нам должок за позднее наступление метеорологической весны.

Впрочем, как предупреждают синоптики, такая климатическая обстановка продержится недолго. Ожидается, что во второй половине этой недели погода испортится – нас ждут осадки, порывистый ветер, понижение температурного фона и другие «прелести», от которых мы уже стали отвыкать.

Погода в Москве. Синоптики предупредили о похолодании в столице

Пока погода в Москве бьёт климатические рекорды. Так, во вторник, 13 апреля на метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух прогревался до плюс 22,6, что является температурным максимумом для этого дня за всю историю наблюдения за погодой в столице.

Кроме того, вчерашний день стал самым тёплым в мегаполисе, с начала текущего года. Сегодня московская погода вновь продолжила торопить лето. В среду столица находилась на периферии антициклона – при переменной облачности осадков не было, а столбики термометров поднимались выше плюс 21. Таким образом, суточный рекорд в плюс 20,8 градусов, удерживающийся с 1962 года, не устоял.

Но уже в ночь на четверг в столичном регионе станет пасмурно, прогнозируется понижение температуры до плюс 7, усиление ветра, местами возможны кратковременные осадки.

В пятницу, 16 апреля, по прогнозу синоптиков, усилится северо-восточный ветер, который принесёт с собой холодный воздух и дождь. Ночь с пятницы на субботу ожидается относительно комфортной, но уже к вечеру субботы похолодает до плюс 3-4, после полуночи – до нуля градусов. Правда, днём в воскресенье при сильной облачности ниже плюс 14 столбики термометров всё-таки не упадут.

Более чувствительное похолодание, как предупреждают метеорологи, накроет Москву и область в середине следующей недели, когда на регион обрушатся обильные осадки, а воздух даже в светлое время суток будет прогреваться всего до плюс 6-7.

Погода в Санкт-Петербурге. Город на Неве накрыла волна холода

А вот в Санкт-Петербурге уже похолодало. Хотя ещё 12 апреля столбики термометров в Северной столице едва не добрались до своих максимумов 135-летний давности. Несмотря на то, что рекорд всё-таки устоял, понедельник всё равно стал самым тёплым днём в СПб с начала 2021 года – по информации метеорологов, воздух прогревался до плюс 20, а до нового температурного максимума не хватило всего 0,1 градуса.

Однако уже во вторник, 13 апреля, климатическая обстановка в Петербурге и Ленинградской области начала меняться. Под влиянием холодных воздушных масс, которые нависли над регионом, градусники показывали вчера плюс 12, местами шёл дождь.

Сегодня стало ещё холоднее – к вечеру столбики термометров рухнули до плюс 7-8. Предстоящей ночью жители Северной столицы на время вспомнят о зиме – ожидаются заморозки до минус 2 и сильный ветер. Атмосферное давление продолжит повышаться, достигнув отметки в 767-768 мм рт. ст., что считается выше нормы. Также увеличится относительная влажность воздуха. Всё это создаст ощущение, что метеорологическая весна снова покинула СПб и Ленинградскую область.

Но, как обещают синоптики, похолодание будет временным. И если в четверг, 15 апреля температура воздуха составит плюс 9, а после полуночи около нуля, то уже днём в воскресенье, 18 апреля из-за туч выглянет яркое солнце, дождей и ветра не будет, а воздух прогреется до плюс 15.

Погода в Черноземье. Циклонический вихрь испортит погоду

В черноземных областях Центральной России в начале апреля климатическая ситуация развивалась по классическому для этого региона сценарию. Так, ещё в воскресенье, 11 апреля температура воздуха здесь полностью соответствовала норме.

Однако в начале недели в центр Русской равнины с низовья Волги начал поступать тёплый и сухой воздух. Именно он сформировал температурный фон в плюс 20, который больше соответствует началу лета.

В большинстве черноземных областей пали температурные рекорды. Так, в Курской области воздух прогревался до плюс 22,9, что на 2,2 градуса выше прежнего максимума, установленного в 2008 году.

В Тамбовской области новый рекорд для 12 апреля составляет теперь плюс 23,2, предыдущий максимум (плюс 22,6) продержался здесь всего два года. Новый температурный рекорд установлен в понедельник также в Воронежской области, здесь на градусниках было почти плюс 25. Таким образом, среднесуточная температура в регионах Черноземье в начале этой недели превысила многолетние значения сразу на 7-8 градусов.

Однако, как предупреждают синоптики, и здесь ожидается изменение погоды. По данным метеорологов, уже начиная с четверга владения солнечного и теплого антициклонического фронта будет нарушено циклоническими вихрями, направляющимися сейчас с юга. И, хотя сильных холодов они в Центральную Россию не принесут, небо всё равно затянут плотные облака, ожидаются довольно мощные ливни, а о новых температурных максимумах местным жителям придётся забыть.