Путин сделал вторую прививку от COVID-19

Глава российского государства Владимир Путин сделал второй компонент вакцины от COVID-19.

Об этом сам президент заявил в ходе заседании попечительского совета Русского географического общества, передаёт ТАСС.

«Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я сделал вторую прививку, и уверен, что всё будет хорошо», – сказал российский лидер, выразив надежду, что участники заседания, проявляя заботу о себе и своих близких, тоже пройдут вакцинацию.

Напомним, первую прививку от коронавируса глава государства сделал 23 марта. При этом в Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны.

Решение Путина сделать прививку будет иметь позитивные последствия не только для него лично, но и для процесса вакцинации

https://expert.ru/expert/2021/13/vaktsina-yasnosti/ населения России. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное президентом накануне обещание пройти вакцинацию в тот же день.

В Кремле надеются, что темпы вакцинации возрастут после того, как это сделает глава государства. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «День, когда привился Путин».

