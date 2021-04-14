Разработчик видеоигр Epic Games оценен инвесторами в 29 миллиардов долларов

Разработчик видеоигр Epic Games Inc. привлек 1 млрд долл. в рамках очередного раунда финансирования, получив оценку в 28,7 млрд долл.

По данным телеканала CNBC, оценка стоимости создателя игры Fortnite по сравнению с 2020 годом возросла сразу на 66%. Тогда она привлекла от инвесторов 1,8 млрд.

При этом Sony Corp., которая уже в прошлом году инвестировала в Epic Games, в этом году выделила компании еще 200 млн долл.

Кроме того, в число инвесторов вошли Fidelity Management & Research Company, Baillie Gifford и Appaloosa. Известно также, что глава Epic Games Тим Суини сохранил контрольный пакет акций компании.

Напомним, популярность таких видеоигр, как Fortnite, резко подскочила в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время разработчики видят потенциал расширения пользовательского опыта не только за счёт игры, но и проведения онлайн-мероприятий, в том числе виртуальных вечеринок.

По словам Суини, компания планирует направить всё привлеченные от инвесторов средства на развитие пользовательского опыта.

Как известно, в последнее время внимание к разработчику видеоигр выросло из-за его разногласий с Apple Inc. Epic Games обвиняет Apple в нарушении конкуренции и взимании слишком высокой комиссии в магазине приложений App Store.

Наша справка

Epic Games – компания из США, занимающаяся разработкой компьютерных игр. Штаб-квартира расположена в городе Кэри (Северная Каролина). Компания известна по игровым сериям Fortnite, Unreal Tournament и Gears of War, а также как создатели игрового движка Unreal Engine. Компания имеет свои студии в Японии, Корее и Китае. Epic Games планирует в ближайшее время открыть новый студии не только в странах Азии, но и Европе.

