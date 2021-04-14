Россия обеспокоена планами Японии по сбросу вод с АЭС «Фукусима-1»

Решение властей Японии сбросить в океан воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» беспокоит российских экологов, передает «Интерфакс», ссылаясь на заявление старшего советника морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константина Згуровского.

«Ничего хорошего в том, что они будут выливать воду с АЭС, нет, несмотря на то, что они сказали, что очистят ее от радионуклидов. Япония планирует разбавить воду до слабых концентраций (радиоактивного трития), однако непонятно, сколько времени это займет», - рассказал специалист «Интерфаксу». Загуровский выдвинул предположение, что у Токио просто нет другого выхода, поскольку резервуары АЭС переполняются, и некуда будет сливать воду, которой охлаждаются реакторы.

Эколог уверен, что опасения соседних с Японией стран оправданы, поскольку радиоактивные частицы могут распространяться по течению, но России в этом плане повезло больше, так как течение идет не в ее сторону, а в Тихий океан.

«Нам еще повезло, что, уже после катастрофы отмечали повышенное содержание радиации в водах, прилегающих к Калифорнии. Понятно, почему соседние страны беспокоятся», - резюмировал Згуровский.

В «Гринпис» уверены, что подобное решение властей Японии в любом случае «аморально».

«При любой ситуации выбрасывание радиоактивных отходов в открытую среду является делом аморальным», - рассказал директор программ российского отделения «Гринпис» Иван Блоков. Он уверен, что вода, которую Япония хочет сбрасывать с аварийной АЭС не могла полностью потерять вредных веществ, а для ближайших участков среды это будет очень плохо.

