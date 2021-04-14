Россиянам предлагают обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по России

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно не сдавать, а обменять на путешествие по России, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Ростуризма.

«По согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», - говорится в сообщении ведомства. На фоне ограничения авиасообщения с названными странами ведомством была запущена горячая линия для туристов.

Ранее стало известно, что из-за неблагоприятной эпидемической обстановки РФ ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Начиная с 15 апреля до 1 июня, будет приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты.

Турция на две недели ввела новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что в городах страны запрещаются междугородние поездки на время комендантского часа. Лица старше 65 и младше 18 лет не могут пользоваться городским транспортом. Сам комендантский час будет начинаться в будние дни в 19:00, а не в 21:00, как раньше, и заканчиваться в 5:00. Ограничения коснутся и предприятий общепита, которые вновь смогут работать только на вынос или доставку на дом. Уточняется, что всплеск случаев заболевания COVID зафиксирован в 58 из 81 провинций Турции, включая Стамбул, Анкару, Анталью и Муглу.

