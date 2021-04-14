Рынок акций РФ открылся ростом индексов

Рынок акций РФ утром 14 апреля продолжил рост цен blue chips, следует из данных площадок. Эксперты связывают положительную динамику с дорожающей нефтью, а также началом диалога между РФ и США, что приведет к сокращению геополитической напряженности. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,1-1,9% во главе с бумагами «Газпрома» на новостях о дивидендах концерна.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи достиг показателя 3563,98 пункта, прибавив +1,1%, индекс РТС вырос на 1,9% до 1485,82 пункта, цены большинства «голубых фишек» в это же время на «Московской бирже» росли в пределах 3%.

Акции «Газпрома» выросли в цене на 3%, до 231,4 рубля, «Татнефть» прибавила 2,2%, чуть меньше выросли бумаги Яндекса на 2,1%. По 1,4% прибавили акции «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и ВТБ. Акции Сбербанка выросли на 1,3%, «Аэрофлота» на 0,8%.

Подешевели расписки Ozon (-2,3%), TCS Group (-1,2%), акции ПАО "Полюс" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,5%), бумаги Polymetal (-0,4%), "МТС" (-0,1%).

