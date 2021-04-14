S7 начала переговоры о выходе из капитала Cyprus Airways

ЗАО «Группа компаний С7», контролируемое Владиславом Филевым и его семьей, ведет переговоры о продаже своей доли в кипрской авиакомпании Cyprus Airways, сообщает «Интерфакс».

«В проекте Cyprus Airways S7 Group преследовала интерес изучить особенности операций под европейским сертификатом эксплуатанта, что в условиях кризиса теряет приоритет. В настоящее время нам важно сфокусировать усилия на вызовах и возможностях российского рынка авиаперевозок», – сообщила «Интерфаксу» представитель S7 Group.

О планах «по реализации финансового вложения в акции» компании Charlie Airlines Ltd (летает под брендом Cyprus Airways), сообщалось в отчетности ЗАО «Группа компаний С7» за прошлый год. Стоимость вложения S7 в Charlie на конец года оценивалась в 427 млн руб., доля в капитале - в 36,9%. В отчете говорилось, что сумма предстоящей сделки по продаже доли «не является согласованной».

S7 Group включает в себя авиакомпанию «Сибирь» (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО «Группа компаний С7», по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.