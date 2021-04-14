Семь новых индустриальных кварталов появятся на западе Москвы – заммэра Ефимов

Комплексный редевелопмент семи территорий на западе Москвы выполнят в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы». Шесть проектов коснутся шести бывших промышленных территорий, а еще один проект включает недострой, работы по которому не ведутся более 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Общая площадь комплексного развития территорий составит почти 250 га. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, промышленные технопарки, общественно-деловая застройка, детские сады, школы, поликлиники, а также комфортные жилые дома. Градостроительный потенциал территорий составляет 4,8 млн кв.м, будет создано порядка 24 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции по новым объектам в Западном административном округе составят порядка 1 тлрн рублей, бюджетный эффект – 105 млрд рублей в год», – пояснил Владимир Ефимов.

По данным департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы редевелопмент ждет такие зоны как Кунцево и Южное Очаково.

«В Западном административном округе Москвы будут также реализованы проекты «Фили», «ул. Никулинская вл. 2», «Западная водопроводная станция», два проекта в зоне «Северное Очаково». Благодаря этому в ЗАО уже в ближайшие годы появится более 2,1 млн кв.м производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,7 млн кв.м, 1 млн кв.м нового жилья», - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.