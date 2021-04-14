Сербия начала производство «Спутника V»

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» было запущено в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», сообщает «РИА Новости». в будущем возможен экспорт в страны региона, сообщил «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии. Таким образом, Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V». Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам», – заявили в РФПИ. В фонде добавили, что в дальнейшем возможен экспорт вакцины из Сербии в другие страны региона.

Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года.

По данным РФПИ применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.