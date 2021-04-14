СМИ: США отменили отправку военных кораблей в Черное море

США уведомили Турцию об отмене прохода двух своих военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в турецком МИД.

9 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Черное море свои военные корабли для поддержки Украины. Затем стало известно, что США уведомили Турцию о прохождении двух военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в Черного море. В соответствии с конвенцией Монтрё США должны были за две недели уведомить Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы.