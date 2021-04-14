«СОГАЗ» стал владельцем 12,5% «СИБУРа»

Компания «Согаз» стала владельцем 12,5% акций холдинга «СИБУР», передает «Интерфакс». При этом, по словам продавца актива и основного собственника нефтехимической компании Леонида Михельсона, сделки, в результате которых «СОГАЗ» стал владельцем акций «СИБУРа», не были сделками с обратными выкупом. Об этом он заявил представителям СМИ в кулуарах заседания попечительского совета Русского географического общества.

О сделках, результатом которых стало приобретение страховщиком 12,5% акций «СИБУРа» из пакета Михельсона, было объявлено в марте-апреле текущего года. Однако детали этих сделок стороны предпочитают не раскрывать.

«Это прямая продажа», - ответил Михельсон, отвечая на вопрос журналиста, не являются ли сделки холдинга с «СОГАЗом» сделками репо.

Подсчитано, что «Согаз» после получения контроля над 12,5% акций «СИБУР Холдинга» сможет получить дивиденды от него в размере 3,6 млрд рублей. Акционерами «СИБУРа» остаются Михельсон (36%), Геннадий Тимченко (17%), Кирилл Шамалов (3,88%). Действующему и бывшему менеджменту компании отходит 10,6%, по 10% получили китайские компании Sinopec и «Фонд Шелкового пути».

