Сокровище беспилотной логистики

Инцидент с перекрытием Суэцкого канала продемонстрировал, что проходящие по Евразии континентальные наземные пути, большая часть которых тянется по России, не утратили своей важности. Напротив, их значение остается довольно высоким.

«У нашей страны есть возможность для прорыва. Это как полет в космос, который не только может войти в историю, но и даст возможность прибыли стране и людям. Необходимо как можно скорее создавать умные цифровые мультимодальные коридоры, действуя в «зеленом» экономическом формате», — убежден экономист Василий Колташов.

Именно здесь для России скрываются новые возможности и перспективы. Если развивать и модернизировать транспортную инфраструктуру, можно значительно сэкономить на логистике. Однако в этом деле важен комплексный подход. В мире существует некая система V2X — это специализированная система взаимодействия между транспортными средствами, с дорогой, инфраструктурой и так далее. Это направление активно развивается во всех цивилизованных странах: США, Китай и страны Европы уже приняли определенные стандарты.

При этом эксперт подчеркивает, что необходимо идти в «зеленом» направлении, с минимальным ущербом для окружающей среды. Так, беспилотные транспортные средства постепенно пробираются в разные сферы, в частности, в грузовые сообщения, и рано или поздно будут в ней господствовать. Об ускорении разработки беспилотных грузовиков уже заявили Volvo и Aurora.

В России в таком виде транспорта тоже видят серьезные перспективы: более того, он уже существует. Так же, как и системы управления различными видами транспорта. В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин принял концепцию безопасности дорожного движения при использовании беспилотников, которая может стать фундаментом для новых понятных стандартов для участников рынка.

Однако не стоит забывать о том, что автомобильные беспилотники — лишь начало процесса транспортной революции, подчеркивает Колташов. В данный момент Россия в ней преуспевает, однако в этом деле отстать, поэтому нужно торопиться использовать новые экономические возможности. Так, успех отечественных IT-специалистов, современных перевозчиков и инженеров откроет им перспективы на других рынках.

При этом, чтобы многие малые фирмы получили возможность работать на новом рынке, государство должно создать четкие и ясные стандарты для новой цифровой системы, где все нужно продумать до мелочей.

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что нужно создавать не хранилища для сбора данных, а саму систему управления на дороге. Некоторые участники рынка намеревались под видом управления беспилотниками организовать сбор данных, чтобы впоследствии их продать и монополизировать рынок, а не приблизить нас к технологиям будущего. Это должна быть хорошо защищенная структура, которую нельзя будет взломать или перехватить управление. Она должна обеспечивать безопасность и экономичность процесса с включением в сеть всех участников: инфраструктура должна обеспечивать доступ к рынку всем организациям, будь то перевозчики или сервисные предприятия, чтобы все могли взаимодействовать в рамках единого национального стандарта.

В России с логистикой всегда возникал трудности, даже в мегаполисах. Дело в том, что коммуникационное покрытие таких просторов требует слишком много ресурсов. Однако возникновения специальной инфраструктуры для беспилотного транспорта способно ускорить перевозки, повысить их экономичность и безопасность. Тот же беспилотный грузовик не нуждается в водителе и горюче-смазочных материалах, которые заменяет электрический или иной привод. Польза очевидна: это и повышение эффективности и надежности грузоперевозки для отправителя, и снижение цены товара для конечного потребителя.

«Мультипликативный эффект — так это называется на экономическом языке. Все или как можно больше делать на отечественных предприятиях — вот закон его получения. Но нужно помнить: Китай не теряет времени и начинает осваиваться на новом направлении», — отмечает Колташов.

Не стоит забывать о том, что другие страны также осваивают экологичные проекты в этом направлении. К примеру, Израиль совместно с ОАЭ планируют модернизировать порт Эйлат и соединить Израиль с транспортной сетью на Ближнем Востоке. Ожидается, что этот проект поможет экономить на перевозке грузов из стран Персидского залива в Европу, Америку и обратно, а так же разгрузит Суэцкий канал.

При этом Россия должна как можно больше делать и производить на собственных предприятиях, не уступая ни рабочих мест, ни контрактов внешним конкурентам, говорит Колташов. Отечественные двигатели, процессоры, аккумуляторы, микроэлектроника и многое другое весьма значимо и для смежных отраслей. В этом деле важен комплексный подход, и для его максимальной эффективности необходима помощь государства, в частности, в виде четкой стратегии с конкретными задачами для всех — от разработчиков до производителей.

Имеет значение и то, что новая инфраструктура должна привести не к возникновению застойного монопольного рынка, а к успешному развитию многочисленных, больших и маленьких, проектов в рамках общих регламентов и правил. Развитый рынок подразумевает возникновение на нем новых секторов и направлений, а монополии на начальном этапе могут погубить его, законсервировав прогресс на самом старте.

«Нужна новая инфраструктура, включающая и специально маркированные полосы на дорогах. Это должно привести к возникновению не, как сейчас, монопольного рынка, где каждый из суперигроков, по сути, является полностью вертикально-интегрированным, причём обособленно от остальных участников, а к стремительному развитию многих (часто малых) проектов на поле общих правил», — объясняет эксперт.

Таким образом, модернизированная транспортная инфраструктура должна иметь единый национальный стандарт беспилотных перевозок, который будет стоять стоять выше интересов отдельных компаний, даже если они уже анонсировали и начали разработки в этом направлении. Процесс присоединения к новой структуре обязательно должен быть для участников простым — в этом кроется успех стремительного развития. Важно и то, чтобы власти создавали необходимые условия и стимулировали внедрение беспилотного транспорта: за ним экономичность, надежность, экологичность, а значит и само будущее, резюмирует Колташов.

Вместе с тем, согласно аналитическому докладу НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), который будет представлен на этой неделе на ежегодной Апрельской конференции университета, сейчас Россия находится на «принципиальной развилке» по уровню развития передовых технологий — остаться в группе «отстающих» навсегда или переместиться в группу «догоняющих».

По оценке авторского коллектива во главе с директором Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрием Симачевым, доля России в мировом импорте продукции передового производства в 2002–2018 годах варьировалась в пределах 0,3–1,6%, а в мировом экспорте — в пределах 0,2–0,5%.

«Таким образом, текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», — сделали вывод авторы доклада, отметив, что после распада Советского Союза российская экономика практически не пополнилась заметными производствами с высокой добавленной стоимостью, однако у страны есть шанс на «экономическое чудо».