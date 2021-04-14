Центробанк и экосистемы: тогда мы идём к вам

Предприимчивые люди уже давно поняли, какую выгоду даёт сосредоточение предложения товаров и услуг в одном месте. Базар в Персии, ярмарка на Руси упрощали шоппинг потребителя прошлых столетий, давая ему возможность приобретать все необходимое, не выходя за пределы рыночной площади.

Сергей Левашов, руководитель центра бизнес-аналитики ГК «РАМАКС»

В ХХ веке аналогом таких площадей стали торговые центры (ТЦ, молы, гипермаркеты). Но теперь и им, и сильно потеснённому ими малому бизнесу грозит участь древних базаров — остаться всего лишь картинками на страницах исторических книжек. На смену идёт форма рыночного объединения XXI века — цифровые экосистемы.

Цифровая экосистема — достаточно общий термин, определяющий новый подход к бизнесу при его переходе в цифровую эпоху, поясняет Сергей Левашов. Цель таких экосистем — используя интернет и коммуникативные практики сделать получение товаров и услуг комфортным для пользователя настолько, что и сам бизнес получит от этого существенные преимущества, наращивая клиентскую базу в режиме онлайн.

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Наиболее яркие примеры таких экосистем в России прекрасно известны, говорит Левашов. Это практически разделившие между собой сегмент цифровых услуг гиганты «Сбер», «Яндекс» и Mail.ru Group. Их доля рынка сегодня такова, что регуляторы опасаются неконтролируемого роста мощи и возможностей лидеров. Не исключено, что именно в этой связи ЦБ РФ выпустил в начале апреля доклад «Экосистемы: подход к регулированию», в котором предложил основные методы контроля быстрорастущих цифровых структур: введение нового субъекта регулирования, ограничение доли экосистемы системы на рынке и т.д.

По мнению Левашова, появление доклада свидетельствует, кроме прочего, о том, что власти опасаются возникновения монополии технологических компаний и банков, которая даст им возможность собирать и анализировать данные пользователей — то есть, практически всех жителей страны. Поэтому в докладе ЦБ обозначена важность контроля за валютой нового времени — персональными данными. Причем, речь идёт не просто о номере телефона или фамилии, поясняет Левашов. Имеется в виду полный цифровой отпечаток личности, который сегодня можно легко получить с помощью современных алгоритмов обработки данных, оставленных пользователем в сети. Обладая такими отпечатками многомиллионной аудитории, бизнес может получить существенное конкурентное преимущество и — в некоторой степени — контроль над пользователями.

Не оставить отпечатков не получится

Сбор, хранение и обновление цифровых отпечатков — главная задача экосистем, говорит Левашов. В современном мире информация — ключ к ускоренному развитию и процветанию бизнеса. То, что вопрос стоит именно так, продемонстрировал одним из первых американский гипермаркет Target в 2012 году.

Если посетившая Target женщина покупала 25 товаров из заранее определенного маркетологами списка, то алгоритмы, анализировавшие расчётно-кассовую систему, электронную почту, просмотры сайта и т.д., относили её к категории «беременные». Потом женщинам этой категории отправляли скидочные купоны на продукцию для малыша, повышая таким их клиентскую лояльность. Доходило до анекдотичных ситуаций: о беременности одной девушки алгоритм узнал раньше нее самой.

Сегодня цифровой отпечаток есть не только у людей, но и у любого объекта: самолета, автомобиля, контейнера, продолжает Левашов. У Maersk, например, уже достаточно давно был такой кейс: компания установила на каждый контейнер набор датчиков и получила полностью управляемую инфраструктуру, поскольку точно знала, где все эти контейнеры находятся. Был даже найден контейнер, который несколько лет бесконтрольно путешествовал между ремонтными мастерскими, принося тем самым немалые убытки. То есть, резюмирует эксперт, владея данными, вы контролируете любой элемент структуры, будь то человек или прокатный стан.

Но владение данными — и это видно даже из двух приведенных выше примеров — таит в себе и весьма существенные риски, поскольку передает в руки бизнес-гигантов практически безлимитный контроль над потребителем.

Открытые системы — наше всё

Проблему с сохранностью и демонополизацией данных Центробанк предлагает решить следующим образом: во-первых, ввести требование об открытой модели в отношении доминирующих систем, а во-вторых — внедрить инструмент исполнения этого требования — то есть, быстрой и безопасной передачи данных между компаниями (Open API, система свободной передачи данных между всеми экосистемами). РБК, в частности, приводит слова, сказанные по этому поводу главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной: «В идеале у нас должна быть система, когда владелец данных о себе — сам человек или бизнес — может перемещать данные свободно из одной организации в другую».

Открытые системы хороши тем, что позволяют подключать партнеров, говорит Левашов. Например, «Тинькофф» и авиакомпания S7 организовали между своими экосистемами шлюз, который дал возможность получить дополнительные выгоды от использования обеих платформ, сочетая обычные покупки и последующее приобретение авиабилета.

Подобное произошло и с системой государственных услуг. Раньше показания счетчиков воды и электроэнергии нужно было вносить в бумажные квитанции; потом у поставщиков появились собственные сайты и мобильные приложения, а сегодня существует единый интерфейс для всех жизненных ситуаций — портал Госуслуги.

Россия, кстати, продвигается в цифровизации государственных сервисов быстрее многих крупных зарубежных стран, отмечает Левашов. В Соединённых Штатах, например, до сих пор очень сложно сдать налоговую декларацию онлайн, а голосование без личного присутствия происходит и вовсе по почте. В Великобритании — в частности, в Лондоне — по-прежнему стоят банкоматы, где карточку нужно вставлять и вытаскивать вручную — нет автоматического картоприемника. Не меняют их потому, что средства, вложенные инвесторами в проект, должны окупиться. В России же начали инвестировать в банкоматы гораздо позже, поэтому практически везде сейчас можно просто приложить телефон и произвести транзакцию бесконтактным способом.

И всё же пока лидерами в области цифровизации госуслуг остаются Сингапур, Дания, США, Канада и даже Эстония — за счет более широкого набора услуг, предоставляемых цифровыми платформами. Но проведённые недавно исследования ООН показывают, что РФ, учитывая и перенимая лучший мировой опыт, уверенно движется в сторону лидеров цифровизации, отмечает эксперт.

Делиться надо. Но с кем?

Важность открытых систем — то есть, партнерств — понятна, говорит Левашов. Остается отрегулировать основополагающий для цифровых экосистем вопрос — передачу данных.

Банк России с присущим ему оптимизмом предлагает компаниям делиться друг с другом цифровыми профилями граждан, а пользователям — свободно перемещать информацию о себе из одной системы в другую. По мнению Левашова, план этот вполне технологически реализуем и направлен в первую очередь на поддержку малого бизнеса. Небольшие или только стартующие компании не располагают такими ресурсами, как экосистемы-лидеры, поэтому общая база данных была бы им весьма полезна: они могли бы обратиться к регулятору и за некую сумму получить доступ к нужному сегменту пользователей.

Вопрос в том, получится ли у ЦБ обеспечить равные возможности доступа к данным экосистемам разного масштаба, говорит эксперт. Мелкому стартапу тягаться с игроками уровня «Яндекса» или «Сбера» будет сложно, хотя Open API сможет в какой-то степени способствовать возникновению конкуренции. Но дело даже не столько в этом. Надежды Центробанка могут разбиться о куда более серьезное препятствие — отсутствие конкурентоспособных стартапов. Даже самым перспективным из них трудно отстаивать свою независимость.

Мировая практика такова, напоминает Левашов: если стартап располагает уникальным сетом технологий и специалистами с востребованными навыками, его просто покупают. Facebook, например, неоднократно приобретал стартапы с большим потенциалом: в 2012 году — Instagram за $1 млрд, а в 2014 — WhatsApp за $16 млрд. Кроме того, FB стал владельцем проекта виртуальной реальности Oculus, выкупив его за $2,4 млрд.

90% стартапов не добиваются успеха, потому что пренебрегают бизнес- и системным анализом, либо не имеют возможности его осуществить, считает Левашов. А такой анализ сегодня необходим. Нужно понимать, какие появились новые применимые технологии, способные уменьшить срок выхода бизнеса на окупаемость. Поэтому серьёзно подходящие к делу компании используют сегодня data driven подход в сочетании с экспертизой — то есть, объединяют собственный опыт с максимумом внешних данных. Но это, конечно, уже не вопрос Центробанка.

Ограничить монополию проще, чем поддержать стартап

В большей степени предложение ЦБ решает проблему монопольного контроля, которые должен не позволять лидирующим сегодня экосистемам накапливать все данные в своих руках, полагает Левашов. Сейчас компании могут использовать только те данные, которые сами собрали (в крайнем случае — получили не вполне законным путем). Цель Центробанка — легализовать данные таким образом, чтобы, попав один раз в систему, они формировали единый цифровой отпечаток, доступ к которому могла бы получить любая компания в рамках определенной процедуры.

Кстати, и нелегальных путей получения данных в новой объединенной системе станет меньше, полагает Левашов. Бессмысленно красть то, к чему можно получить доступ на законных основаниях.

Еще одна проблема, которую пытается сегодня решать Центробанк — ограничение влияния западных экосистем, говорит Левашов. Отчасти ЦБ может делать это в целях совершенствования собственного регуляторного аппарата, но главным образом — для укрепления внутреннего рынка. Первый зампред Банка России Сергей Швецов, в частности, недавно заявил, что на рынке должны присутствовать несколько конкурирующих национальных экосистем разного размера с умеренной долей иностранных игроков.

Сергей Левашов уверен, что на данный момент ограничить технически можно функционал практически любой платформы — вопрос решается на уровне сетевых концентраторов, настройка которых позволяет ограничивать, например, скорость Twitter и сайты с противоправным контентом. В целом же ограничение роли иностранных игроков напрямую отражает нынешнюю тенденцию к укреплению суверенитета национального ПО — достаточно упомянуть поправки к закону «О защите прав потребителей», диктующие предустановку российского софта на все новые электронные устройства. Цели в этом случае преследуются в большей степени экономические, полагает эксперт. Задача состоит в том, чтобы помочь отечественным экосистемам расти за счет себя самих, чтобы компании укрепляли партнерства и направляли все ресурсы на развитие российского рынка.

В итоге у Центробанка, скорее всего, получится создать объединенную систему с регуляторным элементом, полагает Левашов. Вполне возможно даже, что она не будет ограничиваться Россией. Процессы развития экосистем сегодня движутся в направлении унификации и глобализации. И вполне вероятно, считает эксперт, что финальной точкой станет единое цифровое пространство, которое будет хранить всю мировую информацию просто для того, чтобы она обрабатывалась быстрее, а доступ к ней был дешевле.