В 2021 году в Москве проведут 35 аукционов по определению инвесторов для проекта «Индустриальные кварталы» - заммэра Ефимов

В 2021 году по проекту «Индустриальные кварталы» планируется провести 35 аукционов для определения инвесторов, которые будут реорганизовывать бывшие промышленные территории столицы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Общая площадь земельных участков под аукционы составит 456 га, градостроительный потенциал – 7,5 млн кв. м. Здесь будет построено 3,7 млн кв. м производственных площадей 3,7 млн кв.м общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 млн кв. м жилья. Эти 35 проектов дадут городу в общей сложности 146 тысяч рабочих мест и 1,9 трлн рублей в виде инвестиций. Бюджетный эффект составит до 200 млрд рублей в год», - подчеркнул заместитель мэра.

За последние годы в Москве реализовали много масштабных проектов, которые формируют облик города и повышают качество жизни москвичей. Еще одним проектом с большим потенциалом для экономики и инфраструктуры столицы, который получил название «Индустриальные кварталы», на ближайшие годы станет комплексное развитие бывших промышленных территорий города. В рамках реализации проекта заброшенные промзоны превратятся в современные районы города. Здесь будет удобно и престижно работать, жить, проводить время. Будут построены современное производственные предприятия, офисные центры, парки, а также жилые комплексы - то есть полноценная комфортная городская среда на достаточно больших территориях, которые сейчас используется крайне неэффективно.

«За первые три месяца 2021 года в Москве одобрены 27 проектов КРТ. Семь из них уже начали реализовываться. Первый договор о КРТ был подписан летом прошлого года. В промзону Октябрьское поле инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, также там будет создано более 500 новых рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти 6 га, помимо нового жилья, там появятся два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Уже к 2022 году здесь будет введен в эксплуатацию первый жилой дом. Более 300 семей получат не только квартиры, но и школу на 800 мест, которая будет построена одновременно с домом», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.