В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в саммите по климату

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга для журналистов, ответил на вопрос одного из них, планирует ли российский лидер Владимир Путин принимать участие в саммите по климату.

По словам представителя Кремля, решения по участию президента в организуемом Вашингтоне саммите по климату пока нет, передаёт РИА Новости.

«Только-только мы начинаем получать информацию об организационных и других аспектах, связанных с организацией и проведением этого виртуального саммита, – подчеркнул Песков. – До этого никакой конкретики, к сожалению. Был дефицит просто с информацией о том, как будут, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что должно стать итогом, будет ли какой-то заключительный документ, не будет, и так далее и тому подобное».

Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства, на все эти вопросы только-только мы начинаем получать ответы.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор.

Известно, что лидеры обсудили ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерение Москвы и Вашингтона продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия ДСНВ.

Также Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

По данным официального сайта Кремля, разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы были «обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня».