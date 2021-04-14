В МИД рассказали о действиях РФ в случае отключения от SWIFT

Россия пока не намерена отказываться от системы SWIFT, однако в случае отключения, страна будет задействовать другие возможности, рассказал агентству РИА «Новости» замглавы МИД Александр Панкин.

Чем SWIFT не шутит: Отключение России от SWIFT, санкции против России

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», - рассказал Панкин. Он отметил, что в настоящее время не обсуждается вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT.

«Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)», - заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Панкин рассказала, что в РФ есть все условия для формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.

В настоящее время к Обществу всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей подключены более 11 тысяч крупнейших мировых организаций.

Информация о возможном отключении России от SWIFT регулярно появляется в прессе. Мера обсуждается в качестве более жестких санкций со стороны США.

