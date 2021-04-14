В Москве появится 11 млн кв. метров современных промышленных производств – заммэра Ефимов

Градостроительный потенциал программы развития бывших промышленных территорий столицы составит 35 млн кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Мы обследовали 100% промышленных территорий столицы, общая площадь которых составляет почти 15 тысяч га. Часть из этих территорий занята работающими предприятиями, часть — объектами деловой и другой застройки. Треть промзон не используется по назначению – это почти 5,4 тысячи гектаров, из которых потенциальными для развития города с применением механизма КРТ признаны 1,9 га. С этого года проект редевелопмента бывших промышленных территорий носит название «Индустриальные кварталы». На сегодня градостроительный потенциал программы составляет 35 млн кв. метров. Из них под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 млн кв. метров, под общественно деловую и социальную застройку – 13 млн кв. метров. Мы предусмотрели и жилую застройку. Она займет также порядка 11 млн кв. метров», - сказал заместитель мэра.

Всего благодаря проекту «Индустриальные кварталы» с привлечением средств частных инвесторов будут построены более 90 социальных объектов. В Москве появится не менее 40 новых средних общеобразовательных школы, а также не менее 50 дошкольных образовательных организаций. По просьбе жителей в столице появятся и пять новых храмов, общей площадью 11 тысяч кв. метров.

Особое внимание в рамках создания новых «индустриальных кварталов» города будет уделено физкультурно-оздоровительным комплексам. Уже сейчас запланировано по меньшей мере 27 новых объектов, включая один аквапарк, добавил Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, реализация проекта позитивно повлияет и на экологию столицы. «В проектах комплексного развития территорий помимо строительства недвижимости, обязательно предусматривается озеленение, и в больших масштабах. Парковые группы, аллеи, скверы займут не менее 320 га бывших промзон, где сейчас, к примеру, располагаются заброшенные склады, разрушенные объекты. Масштаб впечатляющий – эта площадь превышает столичный парк Фили и сравнима с площадью парка ВДНХ», - добавил он.

В общей сложности реализация проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.