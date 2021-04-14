Суточный прирост COVID в РФ составил 8,3 тыс. новых случаев

В России суточный прирост коронавирусной инфекции нового типа составил 8326 случаев заражения в 84 регионах, передает оперштаб. Вчера, 13 апреля сообщалось о 8 173 новых случаях.

Общее число случаев заражения в стране достигло 4 666 209. Умерли за все время пандемии 104 000 человек, из которых 399 человек скончались за последние 24 часа. Успешно перебороли заболевание 4,29 млн пациентов, в том числе 9447 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1837 случаев. Столица лидирует среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург (+712), Московская область на третьем месте (+568). В пятерку вошли Ростовская область (+239) и Нижегородская область (+215). Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в республике Алтай и в Туве (+2), в Еврейской АО (+1), в Ненецком АО не зафиксировано ни одного случая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остается на пятом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. Лидируют США ‒ более 31 млн случаев, далее следуют Индия (более 13,8 млн), Бразилия (свыше 13,5 млн) и Франция (свыше 5,1 млн). Всего в мире выявлено более 137 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,9 млн человек.

