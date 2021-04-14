ВТБ приобрел ОФЗ на 276 млрд рублей

ВТБ приобрел облигации федерального займа (ОФЗ) на 276 млрд рублей в рамках сегодняшних аукционов министерства финансов России, сообщает ТАСС. Это составило 71,9% от общего объема спроса, сообщил журналистам через пресс-службу банка

«Банк ВТБ приобрел на аукционах Министерства финансов по размещению ОФЗ облигации на 276 млрд рублей по номинальной стоимости, участвуя в обоих выпусках, что составило 71,9% от общего объема спроса. Выставляя заявки, мы не стремились получить значительную премию ко вторичному рынку, что и позволило министерству финансов их удовлетворить», – заявил начальник управления казначейских операций на открытых рынках, вице-президент ВТБ Вячеслав Томашевский.

По мнению банкира, позитивные внешнеполитические новости успокоили рынок, вернув его на уровень двухнедельной давности.

"Учитывая тот факт, что 1-2-х кратное повышение ключевой ставки Банка России в течение 2021 и начале 2022 годов уже заложено в существующие цены ОФЗ, по длинным облигациям мы прогнозируем постепенную стабилизацию доходности в районе 7% годовых с ее дальнейшим снижением к более низким уровням», – сказал он.

Сегодня, 14 апреля, минфин разметил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26235 с погашением 12 мая 2031 года на сумму 213,014 млрд рублей и выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года на сумму 170,732 млрд рублей.