Акции дня: «Северсталь» растет в ожидании итогов первого квартала

В лидеры торгов вышли бумаги «Северстали» по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 15 апреля. За день бумаги подорожали на +3,23% до 1 663,8 рублей за акцию.

В пятницу, 16 апреля компания подведет операционные и финансовые итоги первого квартала 2021 года. Это подстегивает интерес трейдеров к покупке акций компании. По мнению аналитиков «Финам», прибыль ожидается на уровне около 700 млн, что позволит компании объявить неплохие квартальные дивиденды. Эксперты «Велес Капитал» прогнозируют, что выручка компании увеличится на 21% год к году до 2 150 млн долларов, а свободный денежный поток достигнет 468 млн долларов. Дополнительным фактором привлекательности являются высокие цены на продукцию компании.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,23% до 3568,51пунктов. Индекс РТС снизился на -1,02% до 1474,85 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:10 мск составила 66,67 долларов за баррель (+0,14%). Российская валюта слабела – 76,21 рубля за доллар.